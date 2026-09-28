EQS-News: SON „Estrella Galicia Posidonia" feiert sein 10-jähriges Jubiläum mit einem Jahrzehnt voller Musik, Kultur und einzigartiger Erlebnisse auf Formentera

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SON „Estrella Galicia Posidonia" feiert sein 10-jähriges Jubiläum mit einem Jahrzehnt voller Musik, Kultur und einzigartiger Erlebnisse auf Formentera



28.09.2026 / 10:05 CET/CEST

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A CORUÑA, Spanien, 28. September 2026 /PRNewswire/ -- SON Estrella Galicia Posidonia feiert in diesem Jahr sein 10-jähriges Jubiläum und blickt damit auf ein Jahrzehnt zurück, in dem es eines der einzigartigsten Festivalerlebnisse im Musikkalender geschaffen hat. Vom 2. bis 4. Oktober kehrt das Festival an den auf Formentera zurück – mit einer Sonderausgabe, die auf die Momente, Künstler und Orte zurückblickt, die seine Geschichte geprägt haben, und gleichzeitig das Konzept weiter vorantreibt.

Previous edition of SON Estrella Galicia Posidonia

Unter dem Motto „(Wieder-)Entdeckung von Posidonia" wird die diesjährige Ausgabe einige der Künstler und Orte wieder aufgreifen, die Teil der Identität des Festivals geworden sind.

SON Estrella Galicia Posidonia hat das traditionelle Festivalformat in Frage gestellt. Das Programm von bleibt bis zum Beginn des Festivals geheim und vereint etablierte Künstler sowie aufstrebende internationale Talente an intimen und ungewöhnlichen Orten. Da die Teilnehmerzahl auf nur 350 Personen begrenzt ist, ist die Musik nur ein Teil des Erlebnisses. Lokale Gastronomie, Bierkultur, eine tiefe Verbundenheit mit der Insel und das Engagement für einen positiven Beitrag zum Umweltschutz – all das – verschmilzt zu einem Erlebnis, das weit über ein herkömmliches Festival hinausgeht.

Formentera – im Mittelpunkt des Erlebnisses

Formentera ist mehr als nur die Kulisse für SON Estrella Galicia Posidonia – die Insel steht im Mittelpunkt dieses Erlebnisses. Jede Ausgabe bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, die Insel durch Live-Auftritte, Routen zu Land und zu Wasser sowie geführte Erlebnisse zu entdecken, die von lokalen Experten geleitet werden, die die Insel am besten kennen.

In den ersten neun Ausgaben des Festivals wurden mehr als 30 Routen zu Land und zu Wasser organisiert, wobei mit über 50 lokalen Experten zusammengearbeitet wurde. Die Teilnehmer haben dabei mehr als 60 Kilometer zu Fuß zurückgelegt. Das Festival hat zudem mit mehr als 140 lokalen Unternehmen und Organisationen zusammengearbeitet, während über 30 Restaurants und Köche zu einem gastronomischen Programm beigetragen haben, bei dem regionale Produkte im Mittelpunkt standen.

Diese tief verwurzelte Verbindung zur Insel spiegelt sich auch im anhaltenden Engagement des Festivals wider, positive Auswirkungen zu erzielen. SON Estrella Galicia Posidonia ist das – das einzige Musikfestival weltweit, das drei Jahre in Folge die „TRUE Zero Waste Platinum"-Zertifizierung erhalten hat – die höchste Stufe, die von Green Business Certification Inc. vergeben wird.

Seit 2021 ist das Festival zudem eine emissionsfreie Veranstaltung im Rahmen des Programms „ ". Initiativen zur geteilten Mobilität, lokale Partnerschaften und die kontinuierliche Unterstützung des „Save Posidonia"-Projekts der Organisation tragen zum Schutz der natürlichen Umwelt der Insel bei, einschließlich der Seegraswiesen, die für das Ökosystem der Insel von entscheidender Bedeutung sind.

In neun Ausgaben hat SON Estrella Galicia Posidonia 78 Künstler, 83 Konzerte und 17 DJ-Sets präsentiert, darunter Künstler wie The Vaccines, Jorge Drexler, Roosevelt, Baiuca, Israel Fernández, Queralt Lahoz, Pongo, Crystal Murray, KABEAUSHÉ und Los Bitchos sowie viele weitere.

Ein Jahrzehnt später zeigt die Entwicklung des Festivals, dass es möglich ist, zu wachsen und dabei dennoch eine intime Atmosphäre zu bewahren, eine tiefe Verbindung zu den Veranstaltungsorten herzustellen und einen kulturellen, sozialen und ökologischen Mehrwert zu schaffen.

Zehn Jahre nach der ersten Ausgabe steht SON Estrella Galicia Posidonia weiterhin für eine einfache Idee: Es gibt noch eine andere Art, ein Festival zu erleben – wenn Musik, Ort und Menschen mit einem gemeinsamen Ziel zusammenkommen.

#SONEstrellaGaliciaPosidonia

Cision

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