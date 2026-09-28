EQS-News: Südkorea-Patent für EcoGraf HFfree® erteilt

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Südkorea-Patent für EcoGraf HFfree® erteilt



28.09.2026 / 10:15 CET/CEST

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28. September 2026

Südkorea-Patent für EcoGraf HFfree® erteilt

Gestärkte Position EcoGrafs in aufstrebenden Lieferketten für Batteriematerialien außerhalb Chinas

EcoGraf Limited („EcoGraf“ oder „das Unternehmen“) (ASX: EGR; Frankfurt: FMK) freut sich bekannt zu geben, dass das Ministerium für geistiges Eigentum der Republik Korea EcoGraf ein Patent für seine erste EcoGraf HFfree®-Reinigungstechnologie („Patentfamilie 1“) erteilt hat. Das Patent mit der Nummer 10-3017983 hat eine Laufzeit von zwanzig Jahren und läuft bis 14. Mai 2041 („koreanisches Patent“).

Das koreanische Patent deckt die Nutzung der EcoGraf HFfree®-Reinigungstechnologie des Unternehmens in einer Reihe von Anwendungsbereichen ab, die sich auf die Herstellung von Batterieanodenmaterial („BAM“), hochreinen Graphitprodukten („HPG“), leitfähigkeitsverbessertem Material („CEM“) sowie das Recycling von Lithium-Ionen-Batterieanoden beziehen.

Der Schutz der geistigen Eigentumsrechte ist ein zentraler Aspekt des vertikal integrierten Geschäfts EcoGrafs mit Batterieanodenmaterialien, welches auf dem Einsatz kostengünstiger und ökologisch nachhaltiger Verfahrenstechnologie für die geplante Produktion von hochreinem natürlichem Flocken- und Kugelgraphit in Tansania sowie auf der Errichtung von EcoGraf HFfree®-Reinigungsanlagen in wichtigen globalen Batteriemärkten basiert.

Wie aus der nachstehenden Tabelle 1 hervorgeht, hat EcoGraf separat Patentanmeldungen an anderen geplanten Verarbeitungsstandorten eingereicht, darunter in Europa und Malaysia. Das Unternehmen freut sich, mitteilen zu können, dass Patente für die erste Patentfamilie auch für Australien, die USA, Indien, Südafrika (zugelassen), die Afrikanische Regionalorganisation für geistiges Eigentum („ARIPO“, einschließlich Tansania, Mosambik und Namibia) sowie Vietnam erteilt wurden.

Darüber hinaus hat das Unternehmen eine internationale Patentanmeldung („Patentfamilie 3“) eingereicht, um auf der Grundlage der neuesten innovativen Prozessentwicklung einen weiteren Schutzumfang zu gewährleisten.

Das Unternehmen stellt fest, dass die jüngsten chinesischen Beschränkungen für Dual-Use-Materialien das weltweite Interesse an der Entwicklung diversifizierter und widerstandsfähiger Lieferketten für kritische Rohstoffe verstärkt haben. Diese Entwicklung unterstützt die Strategie des Unternehmens, Reinigungsanlagen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum1 zu errichten, wodurch eine lokale Versorgung außerhalb Chinas ermöglicht wird und das Unternehmen in die Lage versetzt wird, die wachsende Nachfrage nach alternativen, kostengünstigen und nachhaltigen Anodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien zu decken.

Tabelle 1: Zusammenfassung der EcoGraf-Patente

Gegenstand Status Verfahren zur Herstellung von gereinigtem Graphit Australia Erteilt Tansania, Mosambik und Namibia Erteilt USA Erteilt Südafrika Erteilt Indien Erteilt Südkorea Erteilt Vietnam Erteilt Europa, Malaysia In Prüfung Vertrag über internationale Patentzusammenarbeit In Prüfung Verbessertes Verfahren zur Herstellung von gereinigtem Graphit Australien Erteilt Kanada In Prüfung Verfahren zur Herstellung von gereinigtem Graphit International Angemeldet

Quellenangaben:

Anm. 1: Siehe EcoGraf Limited ASX-Meldung vom 13. August 2025.

Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert.

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Über EcoGraf

EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen, dazu gehören:

• Epanko Graphitmine in Tansania;

• Mechanische Formgebungsanlage in Tansania;

• EcoGraf HFfree® Reinigungsanlagen in Standortnähe zu Elektroauto-, Batterie- und Batterieanodenherstellern; und

• EcoGraf HFfree® Reinigungstechnologie zur Unterstützung des Batterieanoden-Recyclings.

In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite-Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf™-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten.

Darüber hinaus ist das Unternehmen dabei, seine mechanische Formgebungsanlage Ifakara in Tansania fertigzustellen, in der natürlicher Flockengraphit zu kugelförmigem Graphit (SPG) verarbeitet wird. Diese mechanische Mikronisierung und Sphäronisierung ist der erste Schritt bei der Umwandlung von hochwertigem Flockengraphitkonzentrat in batterietaugliches Anodenmaterial, das bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien verwendet wird.

Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree™-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien.

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Dies ist eine Übersetzung der englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.