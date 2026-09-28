EQS-News: Viromed Medical AG treibt Produktentwicklung und Markteinführung im ersten Halbjahr 2026 voran und bestätigt Prognose für das Gesamtjahr

EQS-News: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Viromed Medical AG treibt Produktentwicklung und Markteinführung im ersten Halbjahr 2026 voran und bestätigt Prognose für das Gesamtjahr



28.09.2026 / 12:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Viromed Medical AG treibt Produktentwicklung und Markteinführung im ersten Halbjahr 2026 voran und bestätigt Prognose für das Gesamtjahr

Rellingen, 28. September 2026 – Die Viromed Medical AG („Viromed“; ISIN: DE000A40ZVN7), ein Medizintechnikunternehmen und Pionier der Kaltplasmatechnologie, hat heute ihren Halbjahresbericht 2026 veröffentlicht. Im ersten Halbjahr 2026 hat Viromed die Entwicklung und Markteinführung ihrer Produktpipeline vorangetrieben, strategische Vertriebspartnerschaften ausgebaut und ihre Forschungs- und Entwicklungsprojekte konsequent weiter umgesetzt. Darüber hinaus stand der angestrebte Erwerb der relyon plasma GmbH im Mittelpunkt der strategischen Entwicklung.

Uwe Perbandt, Vorstand der Viromed Medical AG: „Wir haben unsere Produkte im ersten Halbjahr erfolgreich weiterentwickelt und zugleich wichtige Fortschritte in der präklinischen Forschung erzielt. Die geplante Veröffentlichung der Studienergebnisse in einer renommierten wissenschaftlichen Fachzeitschrift wird die wissenschaftliche Evidenz für unsere Kaltplasmatechnologie weiter stärken. Damit schaffen wir zusätzliche Sichtbarkeit und eine belastbare Grundlage für die nächsten Schritte in der weiteren Entwicklung und Vermarktung unserer Produkte.“

Im Berichtszeitraum setzte Viromed die präklinische Entwicklung von PulmoPlas® fort, startete die OEM-Produktion von ViroCAP® für die HELLMUT RUCK GmbH und schloss eine exklusive Vertriebskooperation mit NEBU-TEC für veterinärmedizinische Anwendungen von PulmoPlas® ab. Zudem schloss das Unternehmen das Konformitätsbewertungsverfahren für ViroCAP® med als Medizinprodukt der Klasse IIa gemäß der EU-Medizinprodukteverordnung (MDR) erfolgreich ab. Die entsprechende offizielle Zulassungsurkunde lag Anfang Juli 2026 vor, sodass damit der Vertrieb von ViroCAP® med starten konnte. Für Forschungs- und Entwicklungsprojekte im Bereich der Kaltplasmatechnologie wurde der Gesellschaft zudem eine Forschungszulage in Höhe von 550.000 Euro gewährt.

Vor dem Hintergrund des starken Fokus auf die Produktentwicklung, die Vorbereitung der Markteinführung und den Vertriebsstart im Juli 2026 erzielte Viromed im ersten Halbjahr 2026 konsolidierte Umsatzerlöse in Höhe von 2,5 Mio. Euro (H1 2025: 2,4 Mio. Euro). Der Periodenfehlbetrag lag bei 1,1 Mio. Euro (H1 2025: 0,8 Mio. Euro). Die Ergebnisentwicklung resultiert insbesondere aus den Aufwendungen im Zusammenhang mit der umfassenden PulmoPlas®-Studie sowie für die Zulassung und Markteinführung von ViroCAP® med.

Das Eigenkapital der Gesellschaft stieg zum 30. Juni 2026 um 43,9 % auf 9,5 Mio. Euro (30. Juni 2025: 6,6 Mio. Euro). Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 67,6 % (30. Juni 2025: 39,9 %). Finanziert hat sich die Gesellschaft im Berichtszeitraum insbesondere über ein Darlehen der Perbamed Invest GmbH in Höhe von 2,7 Mio. €. Das Darlehen wurde vom Aufsichtsrat sowie vom steuerlichen Berater der Gesellschaft geprüft und bestätigt.

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Viromed im Konzern einen deutlichen Anstieg von Umsatz und Jahresergebnis. Damit bestätigt der Vorstand die am 8. Mai 2026 angepasste die Prognose für das Gesamtjahr.

Der Halbjahresabschluss 2026 ist auf der Website der Viromed Medical AG verfügbar.

Über die Viromed Medical AG

Die Viromed Medical AG ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert. Das operative Geschäft des seit Oktober 2022 börsennotierten Unternehmens konzentriert sich über die 100 %-ige Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH auf die Verbreitung der innovativen Kaltplasmatechnologie (KAP) für medizinische Anwendungen. Dabei kann Viromed auf eine breite Kundenbasis in der DACH-Region und darüber hinaus zurückgreifen. Die Viromed Medical AG verfolgt das Ziel, den Einsatz von KAP in der Medizin in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben und entsprechende Wachstumspotenziale zu realisieren.

www.viromed-medical-ag.de

Kontakt Viromed

E-Mail: kontakt@viromed-medical.de

Pressekontakt

E-Mail: viromed@kirchhoff.de

28.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Viromed Medical AG Hauptstraße 105 25462 Rellingen Deutschland E-Mail: kontakt@viromed-medical.de Internet: https://www.viromed-medical-ag.de/ ISIN: DE000A40ZVN7 WKN: A40ZVN Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Tradegate BSX LEI Code: 894500XR05MYCVCCR171 EQS News ID: 2406298

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2406298 28.09.2026 CET/CEST