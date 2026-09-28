EQS-PVR: Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Stimmrechtsmitteilung: Wienerberger AG
Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
28.09.2026 / 12:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
London, 25.9.2026
Überblick
☐ Meldung erfolgt nach Fristablauf
Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten,
wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.
1. Emittent: Wienerberger AG
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
Erwerb/Veräußerung von Finanz-/sonstigen Instrumenten
3. Meldepflichtige Person
Name: BlackRock, Inc.
Sitz: Wilmington
Staat: U.S.A.
4. Namen der Aktionäre:
5. Datum der Schwellenberührung: 24.9.2026
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
|
Prozentanteile der
Stimmrechte,
die zu Aktien
gehören (7.A)
|Prozentanteile der
Stimmrechte, die die
Finanz-/sonstigen
Instrumente
repräsentieren (7.B.1 +
7.B.2)
|
Summe von
7.A + 7.B in %
|
Gesamtzahl der
Stimmrechte des
Emittenten
|Situation am
Tag der
Schwellenberührung
|
2,75 %
|
1,25 %
|
3,99 %
|
109 497 697
|Situation in der
vorherigen Meldung
(sofern anwendbar)
|
3,95 %
|
1,00 %
|
4,96 %
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
|A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören
|
ISIN der Aktien
|Anzahl der Stimmrechte
|Prozentanteil der Stimmrechte
|Direkt
(§ 130 BörseG
2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
|Direkt
(§ 130 BörseG
2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
|AT0000831706
|3 010 058
|2,75 %
|Subsumme A
|3 010 058
|2,75 %
|B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018
|
Art des Instruments
|
Verfalldatum
|
Ausübungsfrist
|Anzahl der Stimmrechte
die erworben werden
können
|
Prozentanteil der
Stimmrechte
|Securities Lent
|N/A
|N/A
|1 075 629
|0,98 %
|Subsumme B.1
|1 075 629
|0,98 %
|B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
|Art des
Instruments
|Verfalldatum
|Ausübungsfrist
|Physisches oder
Cash Settlement
|Anzahl der
Stimmrechte
|Prozentanteil
der
Stimmrechte
|CFD
|N/A
|N/A
|Cash
|288 997
|0,26 %
|Subsumme B.2
|288 997
|0,26 %
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
☐ Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen
Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt
Instrumente am Emittenten hält.
☒ Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-
/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden
natürlichen oder juristischen Person:
|Ziffer
|Name
|Direkt
kontrolliert durch
Ziffer
|Direkt gehaltene
Stimmrechte in
Aktien (%)
|Direkt gehaltene
Finanz-
/sonstige
Instrumente
(%)
|Total von
beiden (%)
|1
|BlackRock, Inc.
|2
|BlackRock
Saturn Subco,
LLC
|1
|3
|BlackRock
Finance, Inc.
|2
|4
|BlackRock
Holdco 2, Inc.
|3
|5
|BlackRock
Financial
Management, Inc.
|4
|6
|BlackRock
International
Holdings, Inc.
|5
|7
|BR Jersey
International
Holdings L.P.
|6
|8
|BlackRock
Australia Holdco
Pty. Ltd.
|7
|9
|BlackRock
Investment
Management
(Australia)
Limited
|8
|10
|Trident Merger
LLC
|3
|11
|BlackRock
Investment
Management,
LLC
|10
|12
|BlackRock Holdco
3, LLC
|7
|13
|BlackRock
Cayman 1 LP
|12
|14
|BlackRock
Cayman West
Bay Finco
Limited
|13
|15
|BlackRock
Cayman West
Bay IV Limited
|14
|16
|BlackRock Group
Limited
|15
|17
|BlackRock
Investment
Management
(UK) Limited
|16
|18
|BlackRock
(Netherlands) B.V.
|16
|19
|BlackRock Asset
Management
Deutschland AG
|18
|20
|BlackRock
Advisors (UK)
Limited
|16
|21
|BlackRock
Capital
Holdings, Inc.
|5
|22
|BlackRock
Advisors, LLC
|21
|
23
|BlackRock
Canada
Holdings ULC
|
6
|
24
|BlackRock
Asset
Management
Canada Limited
|
23
|25
|BlackRock Holdco
4, LLC
|5
|26
|BlackRock
Holdco 6, LLC
|25
|27
|BlackRock
Delaware
Holdings Inc.
|26
|28
|BlackRock Fund
Advisors
|27
|29
|BlackRock
Institutional
Trust Company,
National
Association
|27
|30
|Amethyst
Intermediate LLC
|11
|31
|Aperio Holdings
LLC
|30
|32
|Aperio Group,
LLC
|31
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
Die Offenlegungspflicht ergab sich daraus, dass die Gesamtbeteiligung von BlackRock
Inc. unter 4 % lag.
London am 25.9.2026
28.09.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wienerberger AG
|Wienerbergerplatz 1
|1100 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.wienerberger.com
|LEI Code:
|529900VXIFBHO0SW2I31
|Ende der Mitteilung
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2405828 28.09.2026 CET/CEST
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