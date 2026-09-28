Evonik-Übernahme, SK Hynix IPO, Microsoft mit Copilot-Schub

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Evonik: Kommt jetzt die Übernahme?

Das Interesse von BASF sorgt bei Evonik für kräftige Bewegung. Doch wie konkret ist die mögliche Transaktion wirklich – und welche Rolle spielt dabei der größte Evonik-Aktionär? Wir schauen auf die offenen Fragen und natürlich auf den Chart.

SK Hynix: Milliarden-IPO in Vorbereitung?

Eine Tochter des Speicherchip-Konzerns könnte vor einem außergewöhnlich großen Börsengang stehen. Wie weit die Pläne tatsächlich sind und warum der Schritt für SK Hynix strategisch interessant sein könnte, schauen wir uns genauer an.

Microsoft: Neuer Copilot begeistert die Börse

Microsoft baut seinen KI-Assistenten grundlegend um und rückt agentische Anwendungen stärker in den Mittelpunkt. Die Aktie reagiert deutlich – aber kann der neue Copilot auch das bislang größte Problem der KI-Strategie lösen?