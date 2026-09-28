Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 28.09.2026

onvista · Uhr
Thema: E-Mobilität

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 28. September 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
ActionBericht 2. Quartal 2026
BLACKBIRDBericht 2. Quartal 2026
Creotech InstrumentsBericht 2. Quartal 2025
ENERGY S.P.A.Bericht 2. Quartal 2026
EquasensBericht 2. Quartal 2026
Fluxys BelgiumBericht 2. Quartal 2026
IDTBericht Geschäftsjahr 2026
Kandi Technologies GroupBericht 2. Quartal 2026
OCIBericht 2. Quartal 2026
OSE ImmunotherapeuticsBericht 2. Quartal 2026
SHEIN Global HoldingsBericht Geschäftsjahr 2026
TULLOW OILBericht 2. Quartal 2026
TurbonBericht 2. Quartal 2026
Vail ResortsBericht Geschäftsjahr 2026
XTPLBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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Equasens
OSE Immunotherapeutics
Kandi Technologies Group
Vail Resorts
Fluxys Belgium
ENERGY S.P.A.

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