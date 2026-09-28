Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 28.09.2026
onvista · Uhr
Thema: E-Mobilität
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 28. September 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
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|Finanzbericht
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|Bericht 2. Quartal 2026
|BLACKBIRD
|Bericht 2. Quartal 2026
|Creotech Instruments
|Bericht 2. Quartal 2025
|ENERGY S.P.A.
|Bericht 2. Quartal 2026
|Equasens
|Bericht 2. Quartal 2026
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|Bericht 2. Quartal 2026
|IDT
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Kandi Technologies Group
|Bericht 2. Quartal 2026
|OCI
|Bericht 2. Quartal 2026
|OSE Immunotherapeutics
|Bericht 2. Quartal 2026
|SHEIN Global Holdings
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|TULLOW OIL
|Bericht 2. Quartal 2026
|Turbon
|Bericht 2. Quartal 2026
|Vail Resorts
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|XTPL
|Bericht 2. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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