Gesundheitsminister begrüßt Verabschiedung des EU-Pharmapakets

Berlin, 28. ⁠Sep (Reuters) - Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann hat die Verabschiedung des neuen Pharmapakets der EU begrüßt. "Der Pharmasektor ist außerordentlich wichtig - für die Versorgung der Menschen mit lebenswichtigen Arzneimitteln und ‌neuen Therapieformen, für Innovationen und Wohlstand", sagte der CDU-Politiker der Nachrichtenagentur Reuters am Montag. Zugleich sei dieser ⁠Wirtschaftszweig ⁠global stark umkämpft. Deshalb sei gerade hier gemeinsames Handeln im EU-Binnenmarkt so wichtig, betonte Linnemann. "Das ist die größte EU-Reform seit 20 Jahren." Zuvor hatten die 27 EU-Regierungen im Rat - mit einer Enthaltung Maltas - ‌grünes Licht gegeben.

Linnemann verwies darauf, dass ‌die Bundesregierung intensiv verhandelt habe. Wichtig sei, dass nun Zulassungsfristen für neue Medikamente um 30 Tage verkürzt und ⁠Entscheidungswege bei der Europäischen Arzneimittelagentur effizienter würden. Hintergrund ist, ‌dass Zulassungsanträge innerhalb von ⁠180 anstelle von 210 Tagen bearbeitet werden sollen. Außerdem soll die elektronische Packungsbeilage flächendeckend eingeführt werden.

Das Pharmapaket soll die Versorgungssicherheit mit Medikamenten in ‌der EU verbessern und ⁠Engpässe abbauen. Hintergrund ist eine ⁠starke Abhängigkeit bei einzelnen Medikamenten von asiatischen Lieferanten. Dazu sollen auch Anreize für Innovationen und die Produktion in der EU geschaffen werden. So soll es die Möglichkeit geben, den Markenschutz für seltene, neu entwickelte Medikamente sowie für Antibiotika unter Umständen zu verlängern. Die Reaktionen aus der Pharmabranche sind ⁠geteilt. So gibt es auch Kritik an zusätzlichen Prüf-, Melde- und Dokumentationspflichten.

(Bericht von Andreas Rinke, redigiert von Thomas ‌Seythal)