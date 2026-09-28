Gotion strebt Einstieg bei Volkswagen-Batteriewerk in Spanien an
Peking, 28. Sep (Reuters) - Der chinesische Batteriezellhersteller Gotion und Europas größter Autobauer Volkswagen wollen ihre Zusammenarbeit ausbauen. Gotion strebe einen Einstieg bei der VW-Batteriefabrik im spanischen Valencia an, teilte das Unternehmen am Montag in einer Börsenmitteilung mit. Dabei gehe es um ein Volumen von 1,1 Milliarden Euro. Zugleich sei geplant, dass sich Volkswagen an Gotion-Werken in Spanien, Marokko und der Slowakei beteilige. Ein Sprecher der Volkswagen-Batteriezelltochter PowerCo lehnte eine Stellungnahme zunächst ab.
(Bericht von Büro Peking und Christina Amann, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)
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