Gotion strebt Einstieg bei Volkswagen-Batteriewerk in Spanien an

Reuters · Uhr
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Peking, ⁠28. Sep (Reuters) - Der chinesische Batteriezellhersteller Gotion und Europas größter Autobauer Volkswagen wollen ‌ihre Zusammenarbeit ausbauen. Gotion strebe einen Einstieg bei ⁠der ⁠VW-Batteriefabrik im spanischen Valencia an, teilte das Unternehmen am Montag in einer Börsenmitteilung mit. ‌Dabei gehe es um ‌ein Volumen von 1,1 Milliarden Euro. Zugleich ⁠sei geplant, dass sich Volkswagen ‌an Gotion-Werken ⁠in Spanien, Marokko und der Slowakei beteilige. Ein Sprecher der Volkswagen-Batteriezelltochter ‌PowerCo ⁠lehnte eine Stellungnahme ⁠zunächst ab.

(Bericht von Büro Peking und Christina Amann, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ⁠Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

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