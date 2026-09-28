

EQS-Media / 28.09.2026 / 09:00 CET/CEST



Pressemitteilung HRK LUNIS stärkt Investmentkompetenz mit Dr. Achim Backhaus Frankfurt am Main, 28.09.2026

– Die HRK LUNIS AG verstärkt ihren Investmentbereich mit einer ausgewiesenen Führungspersönlichkeit:

Dr. Achim Backhaus

übernimmt zum

1. Oktober 2026

die Leitung des Investment Office. Er wechselt von LGT Private Banking zu HRK LUNIS und bringt langjährige Erfahrung im Portfolio- und Investmentmanagement mit.

Mit der Verpflichtung von Dr. Backhaus setzt HRK LUNIS einen weiteren wichtigen Schritt bei der strategischen Weiterentwicklung des Investmentbereichs und stärkt insbesondere die übergreifende Investmentkompetenz, Portfolio Governance und Asset Allocation.

„Mit Dr. Achim Backhaus gewinnen wir einen der profiliertesten Investmentexperten im deutschsprachigen Private Banking. Er verbindet tiefgehende Kapitalmarktexpertise mit langjähriger Führungserfahrung und einem sehr klaren Verständnis dafür, was anspruchsvolle vermögende Kunden von einem professionellen Investmentmanagement erwarten“, sagt Andreas Brandt, CEO der HRK LUNIS AG.

Dr. Backhaus kommt von LGT Private Banking, wo er zuletzt als Head Portfolio Management Europe und Head Investment Committee Europe tätig war. In dieser Funktion verantwortete er das Portfoliomanagement für private und institutionelle Kunden in Europa und leitete das europäische Investment Committee. Zuvor war Backhaus mehrere Jahre bei Hauck & Aufhäuser tätig. Dort verantwortete er unter anderem das Multi-Asset-Portfoliomanagement und war zuletzt Co-Investmentchef.

Dr. Achim Backhaus verfügt neben seiner langjährigen Kapitalmarkterfahrung über einen ausgeprägten wissenschaftlichen Hintergrund. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann und einem Studium der Bankbetriebswirtschaft absolvierte er einen MBA in Finance und promovierte 2016 im Bereich Business & Management. Seine wissenschaftliche Arbeit beschäftigt sich unter anderem mit Asset Allocation, Multi-Asset-Portfolios und systematischen Investmentansätzen.

„Der Anspruch der HRK LUNIS ist es, Kundinnen und Kunden eine Investmentkompetenz zu bieten, die sich mit den führenden Häusern Europas messen kann und gleichzeitig die Unabhängigkeit, Individualität und Nähe einer unternehmerisch geführten Vermögensverwaltung bewahrt. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit dem Team eine klare Investmentphilosophie, eine fundierte Asset Allocation und einen konsequent umgesetzten Investmentprozess mit individuellen Kundenlösungen zu verbinden. Dabei möchte ich auf der vorhandenen Expertise von HRK LUNIS aufbauen und das Investmentmanagement so weiterentwickeln, dass es das Wachstum der Gruppe und die persönliche Betreuung unserer Kunden gleichermaßen unterstützt.“, so Dr. Achim Backhaus.

Im Zuge des starken Wachstums von HRK LUNIS kommt dem Investment Office eine zentrale Rolle zu. Ziel ist es, die Investmentexpertise innerhalb der Gruppe noch stärker zu bündeln, klare und effiziente Investmentprozesse zu etablieren und gleichzeitig die individuelle Betreuung und Portfoliostrukturierung für die Kunden weiterzuentwickeln.

Mit der Verpflichtung von Dr. Backhaus unterstreicht HRK LUNIS den Anspruch, das Unternehmen als eine der führenden unabhängigen Wealth-Management-Plattformen im deutschsprachigen Raum weiterzuentwickeln.

Über HRK LUNIS

HRK LUNIS zählt mit einem verwalteten Vermögen von ca. 9,1 Mrd. Euro zu den größten unabhängigen Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum. Allein im laufenden Jahr 2026 ist das verwaltete Vermögen um knapp 1 Mrd. Euro angestiegen. Rund 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich um die Belange anspruchsvoller Privatkunden, Unternehmer und deren Familien. Im institutionellen Bereich bzw. Fondsmanagement übernimmt HRK LUNIS die Verantwortung für die Gelder von Unternehmen, Stiftungen, Verbänden und Pensionskassen. Von den Mitbewerbern grenzt sich HRK LUNIS insbesondere durch das hauseigene Investment Office mit ausgebildeten Analysten und Fondsmanagern ab. Die seit über 20 Jahren gewachsene Fachkompetenz im Bereich Private Equity stellt ein weiteres Alleinstellungsmerkmal dar.

Ergänzt wird das Leistungsangebot durch das unabhängig agierende Multi Family Office WERTIQ, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der HRK LUNIS. WERTIQ begleitet vermögende Privatpersonen, Unternehmerfamilien und institutionelle Kunden ganzheitlich in allen wesentlichen Vermögensfragen. Zu den Schwerpunkten zählen die strategische Vermögensplanung, das Gesamtvermögenscontrolling, die digitale Finanzbuchhaltung, die Vorsorge- und Generationenplanung sowie das Stiftungswesen. Hauseigene Experten beraten zudem bei Immobilienfragen im In- und Ausland. Darüber hinaus schreibt WERTIQ im Rahmen strukturierter Beauty Contests Vermögensverwaltungsmandate aus und begleitet die Auswahl geeigneter Anbieter. Damit bietet WERTIQ eine unabhängige und ganzheitliche Steuerung komplexer Vermögensstrukturen aus einer Hand.

Weitere Informationen finden Sie unter

www.hrklunis.de

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www.wertiq.de

Pressekontakt HRK LUNIS

Joachim Spiering Anika Perlewitz

Telefon +49 (0) 89 216686 56 Telefon +49 (0) 40 22 89 72 67-3

Mobil +49 (0) 171 337 9851 Mobil +49 (0) 174 142 6243

joachim.spiering@hrklgroup.de anika.perlewitz@hrklgroup.de

HRK LUNIS AG

Friedrichstraße 31

60323 Frankfurt am Main

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

Dr. Backhaus_PM

Emittent/Herausgeber: HRK LUNIS AG

Schlagwort(e): Finanzen

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