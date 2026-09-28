Hugo Boss: Finanzchef Yves Müller tritt zurück

(Reuters) - Nach der Machtübernahme durch das britische Textil-Konglomerat Frasers nimmt der Finanzvorstand des Modekonzerns Hugo Boss den Hut. Yves Müller, der ‌vor knapp neun Jahren von Tchibo zu Hugo Boss gekommen war, habe sein Vorstandsmandat aus ⁠persönlichen ⁠Gründen niedergelegt, teilte das Unternehmen am Montag in Metzingen mit. Müller war seit 2022 auch für das operative Geschäft mit den Bereichen IT, Logistik, Produktion und Beschaffung ‌sowie den Einkauf zuständig.

Für ‌zehn Monate war er 2020/21 Sprecher des Vorstands. Sein Nachfolger, der zum 1. Oktober übernimmt, ⁠kommt aus der zweiten Reihe: Ivica Maric arbeitet ‌seit 2005 für Hugo ⁠Boss, zumeist im Controlling und Rechnungswesen. Seit 2023 ist er Executive Vice President Business Operations.

Der vom Milliardär Mike Ashley ‌kontrollierte Frasers-Konzern (Sports Direct, ⁠Debenhams) hatte die Beteiligung an ⁠dem Herren- und Damenausstatter mit einem Übernahmeangebot auf 48 Prozent ausgebaut und greift nach der Mehrheit. Seit Mitte September ist Frasers-Chef Michael Murray auch Vorsitzender des Aufsichtsrats von Hugo Boss.