IAB-Arbeitsmarktbarometer: Beschäftigung schrumpft

dpa-AFX · Uhr
Quelle: Quelle: dpa-AFX
onvista bei Google bevorzugen

Arbeitsmarkt

Nürnberg (dpa) - Der deutsche Arbeitsmarkt schlägt weiter Kapriolen: Nachdem jahrelang eine stabile Beschäftigungssituation den Markt getragen hat und die zunehmende Arbeitslosigkeit teilweise kaschieren konnte, geht nun die Beschäftigung zurück - dafür sinkt die Arbeitslosigkeit leicht. Das sind die Ergebnisse des neuen Arbeitsmarktbarometers des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB).

Arbeitslosigkeit fast wieder positiv

Die Komponente «Arbeitslosigkeit» hat im September den negativen Bereich fast verlassen und landete bei 99,9 Punkten - 100 Punkte würden eine neutrale Entwicklung widerspiegeln. Die Komponente «Beschäftigung» sank dagegen erneut um 0,1 Punkte und erreichte nur noch 99,3 Punkte.

«Die Aussichten für die Beschäftigung sind schwächer als für die Arbeitslosigkeit: Der Arbeitsmarkt schrumpft», sagte der IAB-Forscher Enzo Weber. Er führt dies vor allem auf die demografische Entwicklung zurück: Die Vertreter der Baby-Boomer-Jahrgänge gehen nach und nach in Rente, der Nettozuzug nach Deutschland ist zurückgegangen.

Strukturprobleme in der Industrie

Die Konjunktur habe sich dagegen zwar gefestigt. Belastend wirkten jedoch nach wie vor die hohe Unsicherheit und Strukturprobleme vor allem in der Industrie. Viele Branchen stecken dort in einer tiefgreifenden Transformation - etwa die in Deutschland besonders wichtige Autoindustrie, die den Übergang von Verbrennermotoren zur Elektromobilität gestalten muss.

Das Arbeitsmarktbarometer ist ein monatlich erhobener Frühindikator für die künftige Situation auf dem Arbeitsmarkt. Befragt werden alle deutschen Arbeitsagenturen nach ihren Erwartungen für die nächsten drei Monate. Die tatsächliche Situation auf dem Arbeitsmarkt im Monat September wird die Vorstandsvorsitzende der Nürnberger Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, an diesem Mittwoch in ihrer monatlichen Statistik bekanntgeben.

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Plus
Kolumne von Stefan Riße
Wie der KI-Boom auf die Biotech-Branche überschwappen könnte26. Sept. · Acatis
Jemand arbeitet in einem Labor.
Kolumne von Heiko Böhmer
Neue Zins-Realität: Wer nur auf Aktien setzt, rechnet veraltet26. Sept. · Heiko Böhmer
Neue Zins-Realität: Wer nur auf Aktien setzt, rechnet veraltet
Vorbörse 28.09.2026
Dax vor leichtem Plus - Nahost bleibt bestimmendes Themaheute, 05:59 Uhr · onvista
Dax vor leichtem Plus - Nahost bleibt bestimmendes Thema
Aktuelle Zinsangebote im Vergleich
Tagesgeld im September 2026: Hier sind aktuell bis zu 4,25 Prozent Zinsen dringestern, 19:41 Uhr · onvista
Euro-Münzen mit Würfeln
Drei Fragen an Bernecker 25.09.2026
Merz- und VW-Krise – Einstieg bei Solar- und Wind-Aktien?25. Sept. · onvista
Merz- und VW-Krise – Einstieg bei Solar- und Wind-Aktien?
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Wie der KI-Boom auf die Biotech-Branche überschwappen könnte26. Sept. · Acatis
Plus
Zukauf und mögliche Abspaltung
Anlegerliebling in der Krise: Das tut sich bei Nemetschek24. Sept. · The Market
Plus
Die wichtigsten Kennzahlen
So entscheidest du beim Aktienkauf22. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen