Düsseldorf, ⁠28. Sep (Reuters) - Die Gewerkschaft IG BCE sieht bei einer möglichen Übernahme des Chemiekonzerns Evonik durch den größeren Wettbewerber BASF viele offene Fragen für ‌die Beschäftigten. Ein Kauf eines erfolgreichen Unternehmens durch ein anderes erfolgreiches Unternehmen werde für ⁠Standorte und ⁠Beschäftigte nicht allein dadurch zu einer Zukunftsgeschichte, dass das neue Gebilde größer werde, sagte Gewerkschaftschef Michael Vassiliadis am Montag. Eine Fusion könnte Aktionären und Börsenhändlern schlüssig erscheinen, ‌sie müsse aber "mit Blick auf ‌die Mitarbeitenden, die Standorte, den Markt und die heimische Wertschöpfung noch lange nicht sinnvoll sein".

Für ⁠die Beschäftigten und Standorte beider Konzerne müsse es ‌Zukunftsperspektiven und Investitionszusagen geben, ⁠forderte die Gewerkschaft. In beiden Unternehmen würden bereits Sparprogramme umgesetzt: "Beide Konzerne sollten sich hüten, diese Schraube zu überdrehen."

Der Chemie-Riese ‌BASF hatte Evonik ⁠ins Visier genommen. Beide Unternehmen ⁠hatten am Freitag Sondierungsgespräche über eine milliardenschwere Übernahme bestätigt. Vassiliadis ist für die Arbeitnehmer Mitglied des Aufsichtsrats der BASF. Er ist auch Mitglied des Kuratoriums der Essener RAG-Stiftung. Diese ist Großaktionärin Evoniks.

(Bericht von Matthias Inverardi. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)