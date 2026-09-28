IRW-News: Camino Minerals Corp.: Camino erhält Umweltgenehmigung für bedeutende Ausweitung der Exploration im Kupferprojekt Costa de Cobre in Peru

IRW-PRESS: Camino Minerals Corp.: Camino erhält Umweltgenehmigung für bedeutende Ausweitung der Exploration im Kupferprojekt Costa de Cobre in Peru

Die Genehmigung verdoppelt die Explorationsfläche nahezu und erweitert die potenzielle Bohrkapazität um 212.500 Meter entlang dreier bedeutender Kupfertrends

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 28. September 2026 / Camino Minerals Corporation (TSXV:COR)(OTC:CAMZF) (Camino oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass seine peruanische Tochtergesellschaft, ein 65/35-Joint-Venture zwischen Camino und Nittetsu Mining Co., Ltd. (Nittetsu), vom peruanischen Ministerium für Energie und Bergbau (MINEM) die Genehmigung für die zweite Änderung der halbdetaillierten Umweltverträglichkeitsprüfung (Second MEIA-sd) für ihr Projekt Costa de Cobre (früher bekannt und in der Genehmigung als Los Chapitos bezeichnet) entlang der Küste im Süden Perus erhalten hat.

Die Genehmigung stellt einen wichtigen Meilenstein für Costa de Cobre dar, da sie das effektive Explorationsgebiet um etwa 94 % von 6.012,50 Hektar auf 11.671,90 Hektar vergrößert und den Umweltrahmen erweitert, um insgesamt 280 Bohrplattformen und eine Bohrkapazität von bis zu 611.840 Metern zu ermöglichen, wodurch wesentliche Teile der drei Kupfer-Verwerfungs-Trends abgedeckt werden, die die Claims von Camino durchqueren: den Diva-Trend, den La Estancia-Trend und den Atajo-Trend.

Highlights der erweiterten Umweltgenehmigung:

· Ergänzung um 212.500 Meter neue Bohrkapazität im Rahmen der zweiten MEIA-sd.

· Ermöglicht eine verbleibende und zusätzliche Bohrkapazität von insgesamt bis zu 611.840 Metern.

· Erhöht das effektive Explorationsgebiet von 6.012,50 Hektar auf 11.671,90 Hektar.

· Erhöht die Gesamtzahl der Bohrplattformen auf 280.

· Umfasst 1.282 neue potenzielle Bohrlöcher.

· Erweitert den Zugang zu vorrangigen Kupferzielen, darunter der Kupfertrend La Estancia und dessen Ziel Sombrero Blanco sowie die Erweiterungen des Kupfertrends Diva und des Kupfertrends Atajo.

· Bietet größere Flexibilität, um mehrere Ziele im gesamten Projekt systematisch zu erproben.

Die zweite MEIA-sd wurde nach der Umweltprüfung durch das MINEM und dem Erhalt des positiven technischen Gutachtens der peruanischen Nationalen Wasserbehörde genehmigt.

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Abbildung 1: Karte zur Veranschaulichung der Bestandteile der zweiten MEIA-sd des Kupferprojekts Costa de Cobre in Peru.

Jay Chmelauskas, CEO von Camino, kommentierte: In Chile treiben Camino und Nittetsu die Gespräche über eine potenzielle japanische Kreditfazilität zum Baubeginn der Puquios-Kupfer-Mine weiter voran. Das Unternehmen ist weiterhin zuversichtlich, administrative und kommerzielle Vereinbarungen mit Nittetsu und dem Kreditgeber zu Bedingungen abzuschließen, die unserer Ansicht nach für eine in Japan aufgenommene Fremdfinanzierung sehr wettbewerbsfähig sind - vorbehaltlich der Aushandlung und Unterzeichnung endgültiger Vereinbarungen, der Genehmigungen durch den Kreditgeber, der Erfüllung der geltenden Bedingungen und anderer üblicher Aspekte. In Peru stellt die Genehmigung dieser bedeutenden Erweiterung der Umweltgenehmigung einen wichtigen Meilenstein für Costa de Cobre dar. Sie wird es Camino ermöglichen, weiterhin mehrere Ziele bei Costa de Cobre durch Bohrungen zu untersuchen, während wir unsere Kupfermine Puquios in Chile errichten. Diese Genehmigung gibt Camino die Flexibilität, vorrangige Ziele wie Sombrero Blanco systematisch zu bewerten, die La-Estancia-Verwerfung in das Gesamtprojekt zu integrieren und ein unserer Ansicht nach äußerst vielversprechendes Kupferprojekt in Distriktgröße entlang der Küste im Süden Perus voranzutreiben. Der Beginn der Bohrungen bei Costa de Cobre ist für diesen Herbst geplant, vorbehaltlich des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen. Dies spiegelt die jahrelange disziplinierte Arbeit unseres Teams in Peru in den Bereichen Technik, Umwelt und Community-Arbeit wider. Er fügte hinzu: Zu Beginn dieser nächsten Phase bauen wir auch unsere Investorenansprache aus - durch eine Werbekooperation bei CEO.ca und eine 12-monatige Zusammenarbeit mit Market One, die darauf abzielt, die Sichtbarkeit von Camino bei Privatanlegern über investorenorientierte Medien und digitale Kanäle zu erhöhen. Außerdem werden wir in diesem Herbst an Investorenkonferenzen in Denver, New Orleans, Zürich, Frankfurt und London teilnehmen, um unseren Austausch mit der Investorengemeinschaft weiter auszubauen.

Camino treibt die verbleibenden behördlichen Anforderungen voran, darunter die Genehmigung zur Aufnahme von Explorationsaktivitäten, die vom MINEM erteilt werden muss, bevor mit den Bohrungen in den neuen Gebieten begonnen werden kann. Gleichzeitig setzt das Unternehmen seine technische Planung, die logistischen Vorbereitungen sowie den Dialog mit den lokalen Communities und Interessengruppen fort. Camino und Nittetsu Mining stehen kurz vor dem Abschluss ihres Joint Ventures in Costa de Cobre, bei dem Camino eine Beteiligung von 65 % hält und Nittetsu als Partner mit 35 % beteiligt ist.

Zusammenarbeit mit der Market One Media Group

Das Unternehmen freut sich, bekannt zu geben, dass es am 17. September 2026 eine Vereinbarung mit der Market One Media Group Inc. (Market One) geschlossen hat (die Market-One-Vereinbarung). Market One mit Niederlassungen in Vancouver und Toronto ist ein plattformübergreifender Medienanbieter für die Kapitalmärkte, der in den Bereichen Redaktion, Video und digitale Medien tätig ist. Die Medieninhalte von Market One werden über Rundfunk-, digitale und Social-Media-Kanäle verbreitet, darunter Medienplattformen wie BNN Bloomberg.

Gemäß den Bestimmungen der Market-One-Vereinbarung hat das Unternehmen Market One für eine Laufzeit von 12 Monaten beauftragt. Market One wird für das Unternehmen Dienstleistungen in den Bereichen Redaktion, digitale Medien und Video erbringen, die auf der Website des Unternehmens und in dessen Social-Media-Profilen veröffentlicht werden sollen. Das Unternehmen zahlt Market One für die erbrachten Dienstleistungen eine Barvergütung in Höhe von 58.000,00 Dollar zuzüglich anfallender Steuern. Die Vereinbarung enthält keine leistungsabhängigen Faktoren, und Market One erhält keine Wertpapiere des Unternehmens als Vergütung. Darüber hinaus stehen Market One und das Unternehmen in keinem Nahverhältnis zueinander, und zum Zeitpunkt des Abschlusses der Market-One-Vereinbarung hatten weder Market One noch einer seiner leitenden Verantwortlichen direkt oder indirekt eine Beteiligung bzw. ein Interesse an Wertpapieren des Unternehmens. Das Unternehmen wird alle von Dritten erstellten Materialien vor der Veröffentlichung prüfen und genehmigen. Die im Rahmen der Market-One-Vereinbarung erbrachten Dienstleistungen können gemäß der TSXV-Richtlinie 3.4 - Investor Relations, Werbe- und Market-Making-Aktivitäten - als Investor-Relations- oder Werbeaktivitäten angesehen werden.

Über Camino

Camino ist ein Kupferexplorationsunternehmen in der Entdeckungs- und Erschließungsphase. Das Unternehmen hat eine 50/50-Joint-Venture-Partnerschaft mit Nittetsu Mining Co., Ltd. geschlossen, um das baureife Kupferprojekt Puquios in Chile in Richtung Erschließung und Produktion voranzutreiben. Camino treibt sein IOCG-Kupferprojekt Costa de Cobre in Peru im Rahmen einer Partnerschaft mit einer Beteiligungsquote von 65 % für Camino und 35 % für Nittetsu bis zur Ressourcenabgrenzung und -erschließung voran und strebt dabei neue Entdeckungen an. Camino hat außerdem die Genehmigung für Explorationsbohrungen im porphyrischen Kupfer-Projekt Maria Cecilia erhalten, mit dem Ziel, seine Mineralressourcen gemäß NI 43-101 zu erweitern. Darüber hinaus hat Camino seine Landfläche im Rahmen seines Kupfer- und Silberprojekts Plata Dorada erweitert. Camino strebt den Erwerb eines Portfolios fortgeschrittener Kupfer-Assets an, die das Potenzial haben, Kupfer für eine zunehmend elektrifizierte und kupferintensive Weltwirtschaft zu liefern. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Camino unter www.caminocorp.com.

Jose A. Bassan, MSc., Geologe, ein unabhängiger Geologe (FAusIMM (CP) 227922) und eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat den technischen Inhalt dieses Dokuments geprüft und genehmigt.

IM NAMEN DES BOARDS

/S/ Jay Chmelauskas

President und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Camino Investor Relations

info@caminocorp.com

Tel.: (604) 493-2058

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Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Bestimmte Angaben in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Angaben in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen bestimmte Faktoren und Annahmen zugrunde gelegt (darunter unter anderem Annahmen hinsichtlich der Fähigkeit von Camino und Nittetsu, endgültige Finanzierungsvereinbarungen zu akzeptablen Bedingungen auszuhandeln, die Erfüllung der Bedingungen der Kreditgeber, den rechtzeitigen Erhalt der erforderlichen behördlichen und aufsichtsrechtlichen Genehmigungen, die Verfügbarkeit von Ausrüstung, Personal und Finanzmitteln für geplante Explorationsaktivitäten sowie die Fähigkeit des Unternehmens, die für die Aufnahme von Explorationsaktivitäten bei Costa de Cobre erforderliche Genehmigung zu erhalten), die auf den aktuellen Einschätzungen des Unternehmens sowie auf Annahmen und Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen hinsichtlich des Potenzials künftiger Explorationsarbeiten bei Costa de Cobre, des Baubeginns und der Fremdfinanzierung für Puquios, künftiger geplanter Bohrprogramme in Peru und Chile, der Interpretation geologischer Modelle, der potenziellen Kontinuität und Ausdehnung mineralisierter Systeme, der Fortsetzung der Bohrungen im Rahmen künftiger Kampagnen sowie des Potenzials für die Kupferexploration an neuen Zielen. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen auf der Grundlage der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für angemessen hält, können sie sich als unrichtig erweisen, und die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung unterliegen zahlreichen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem, dass die tatsächlichen Ergebnisse der Explorationsaktivitäten des Unternehmens von den Erwartungen des Managements abweichen können; dass sich geologische Interpretationen, einschließlich der Kontinuität oder Ausdehnung von mineralisierten Körpern, durch weitere Bohrungen ändern können; dass das Unternehmen die Vorteile von Joint Ventures und/oder strategischen Partnerschaften möglicherweise nicht realisieren kann; dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, die erforderlichen Genehmigungen, Zulassungen und Freigaben zu erhalten, oder dass es dabei zu Verzögerungen kommt; dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, Verwaltungs- und/oder Handelsvereinbarungen mit Nittetsu und/oder einem vorgeschlagenen Kreditgeber über die erforderliche Kreditfazilität zu den derzeit prognostizierten Bedingungen abzuschließen; betriebliche und technische Risiken, die mit der Exploration verbunden sind; Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung und dem Zeitplan von Infrastrukturprojekten Dritter, einschließlich des geplanten Hafens von San Juan de Marcona; sowie Risiken im Zusammenhang mit der Lage an den Aktien- und Rohstoffmärkten. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

QUELLE: Camino Minerals Corp

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