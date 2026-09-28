IRW-News: Chervon Holdings Limited: Chervon ernennt Trevor Bithrey zum Vice President Pro End User Marketing and Research Canada

IRW-PRESS: Chervon Holdings Limited: Chervon ernennt Trevor Bithrey zum Vice President Pro End User Marketing and Research Canada

NAPERVILLE, IL / ACCESS Newswire / 28. September 2026 / Trevor Bithrey tritt mit Wirkung zum Montag, dem 28. September, als Vice President, Pro End User Marketing and Research - Canada bei Chervon ein und berichtet an CEO Joe Galli.

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Bithrey kommt mit über 25 Jahren Berufserfahrung im Bereich professioneller Elektrowerkzeuge zu Chervon. Er hat sich in seinen Positionen mit zunehmender Verantwortung beim Aufbau des Geschäfts von DeWalt und Milwaukee in Kanada hervorgetan. Er bringt beeindruckende und vielfältige Kompetenzen in den Bereichen Account Management, Endverbraucher-Marketing, Kundendienst und Endverbraucherforschung mit. Darüber hinaus verfügt er über Erfahrung im Aufbau und der Leitung herausragender Teams in Kanada.

Bithrey wird Teil des neu gegründeten Teams Chervon Global End User Research and Jobsite Marketing sein und direkt an CEO Joe Galli berichten.

Bithreys Karriere begann bei DeWalt Canada, wo er von 2000 bis 2007 eine Reihe von Positionen im Vertrieb und im Produktmanagement bekleidete. Anschließend wechselte er von 2007 bis 2023 zu Milwaukee Canada, wo er wichtige Führungspositionen durchlief und schließlich von 2020 bis 2023 als Vice President of End User Marketing, Product Service and Brand Management bei Milwaukee tätig war. Zuletzt war er bei Ansell Safety - Kanada für das Endverbraucher-Marketing in wichtigen Branchensegmenten verantwortlich. Bithrey schloss sein Studium an der Lakehead University in Thunder Bay, Ontario, mit Auszeichnung ab. Außerdem ist er Absolvent des TTI-Breakthrough-Leadership-Programms des Jahres 2023.

Wir schätzen uns sehr glücklich, dass Trevor unserem nordamerikanischen Führungsteam beitritt, sagte CEO Joe Galli. Sein umfassender Hintergrund in den Bereichen Endverbraucherforschung, Baustellenmarketing, Kundendienst und Account Management sowie seine ausgeprägten Führungsqualitäten machen ihn zur perfekten Ergänzung für unsere inspirierende, leistungsorientierte Endverbraucherkultur hier bei Chervon.

Ich freue mich sehr, bei Chervon einzusteigen, sagte Bithrey. Die Kundenorientierung des Unternehmens und das leistungsstarke Produktentwicklungssystem bieten uns hervorragende Voraussetzungen, um in den kommenden Jahren ein beeindruckendes Wachstum zu erzielen.

ÜBER CHERVON

Chervon North America ist Teil eines globalen Komplettlösungsanbieters, der sich auf Forschung und Entwicklung, Fertigung, Prüfung, Vertrieb und Kundendienst für Elektrowerkzeuge und motorbetriebene Gartengeräte (OPE) spezialisiert hat.

Geleitet von nutzerorientierter Innovation betreibt das Unternehmen ein integriertes Geschäftsmodell, das durch globale Vertriebs- und Distributionsnetzwerke unterstützt wird. Das Portfolio von Chervon umfasst die Marken EGO, FLEX, SKIL und DEVON und bedient weltweit Industrie-, Gewerbe- und Verbrauchermärkte.

Better Tools. Better World.

Chervon hat es sich zum Ziel gesetzt, Anwendern weltweit durch kontinuierliche Innovation erstklassige Produkte zu liefern, und strebt danach, in der Ära der Lithium-Ionen-, intelligenten und digitalen Lösungen zu einem weltweit führenden Anbieter von Elektrowerkzeugen und OPE zu werden.

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QUELLE: Chervon

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