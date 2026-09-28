IRW-News: First Hydrogen Corp. : First Hydrogen schließt Bau eines kommerziellen Drohnen-UGVs ab

IRW-PRESS: First Hydrogen Corp. : First Hydrogen schließt Bau eines kommerziellen Drohnen-UGVs ab

VANCOUVER, B.C., 28. September 2026 / IRW-Press / First Hydrogen Corp. (FIRST HYDROGEN oder das Unternehmen) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) freut sich, den erfolgreichen Abschluss des Baus seines unbemannten Landfahrzeugs (UGV) sowie das Erreichen eines Entwicklungsmeilensteins im Rahmen seiner Vereinbarung bezüglich des patentierten mobilen Drohnen-UGVs bekanntgeben zu können. Infolgedessen verfügt First Hydrogen nun für die verbleibende Laufzeit des Patents über weltweite Exklusivrechte, vorbehaltlich einer Lizenzgebühr in Höhe von 1 % auf den Bruttoumsatz von Produkten, die das Patent enthalten oder nutzen.

Mit dem fertiggestellten UGV wird die Technologie aus der Entwicklungsphase in eine physische Plattform überführt, die ihre Kernarchitektur, Mobilität und modularen Nutzlastkapazitäten demonstriert. Das UGV verfügt über eine Morphing-Rad-Technologie, einen Antriebsstrang mit konstanter Fahrtrichtung, eine teilweise robotergesteuerte Federung sowie ein konfigurierbares Nutzlastsystem, das für eine Vielzahl missionsspezifischer Anwendungen ausgelegt ist.

Der Modular Open Systems Approach (MOSA) für unbemannte Landdrohnen ist ein Konstruktions- und Geschäftsansatz, der auf austauschbare Hardware und standardisierte Open-Source-Software aufbaut, anstelle auf geschlossene Systeme nur eines Anbieters. Zu den wichtigsten Merkmalen von MOSA-UGVs zählen austauschbare Komponenten: Bediener können Batterien, Sensoren, Kameras, Roboterarme oder Computerkarten schnell austauschen. Ein wesentliches Merkmal des UGVs des Unternehmens ist, dass verschiedene Anwendungen auf der Basis nur einer Plattform bedient werden können. Das UGV ist für eine schnelle Umrüstung im Einsatz konzipiert, sodass missionsspezifische Module und Nutzlasten ohne Spezialwerkzeug oder spezielle Schulung ausgetauscht werden können. Dieser modulare Ansatz ermöglicht es, eine einzige Roboterplattform an verschiedene Aufgaben wie Logistik, Überwachung, Kommunikation, den Einsatz von Drohnen und andere missionsspezifische Anwendungen anzupassen. Die fertige Konstruktion umfasst ein speziell entwickeltes, automatisch öffnendes Start- und Trägermodul für Drohnen, das die Fähigkeit des UGVs demonstriert, als mobile Plattform für den Einsatz von Luftdrohnen zu fungieren. Künftige Systeme werden gezielt so konzipiert sein, dass sie Sensoren, Kommunikationssysteme, Überwachungsgeräte oder andere spezialisierte Nutzlasten integrieren.

Die Plattform verfügt zudem über einen Antriebsstrang mit konstanter Fahrtrichtung, der dafür ausgelegt ist, den Betrieb auch nach einer Beschädigung oder dem Verlust von Komponenten aufrechtzuerhalten, sowie über ein teilweise robotergesteuertes Federungssystem, das eine aktive Höhen- und Lageverstellung mit einer passiven Federung kombiniert. Diese Konfiguration verbessert die Manövrierfähigkeit in unwegsamem Gelände, senkt den Energieverbrauch des Roboters und verlängert sowohl die Batterielebensdauer als auch die Reichweite.

Zusammen bilden diese Systeme eine äußerst effiziente, geländegängige Plattform mit hoher Reichweite, die für den Einsatz in Umgebungen konzipiert ist, die für herkömmliche UGVs möglicherweise unzugänglich sind. Nachdem der Nachweis der Kernarchitektur nun erbracht wurde, beabsichtigt First Hydrogen, sein Angebot an Modulen und Konfigurationen für Einsatzprofile im Bereich Verteidigung und Sicherheit zu erweitern.

Fortune Business Insights prognostiziert, dass der weltweite Markt für unbemannte Landfahrzeuge bis 2034 von 12,99 Mrd. US$ auf 32,23 Mrd. US$ wachsen wird. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 18,7 % über den Prognosezeitraum. Die NATO-Staaten haben ihre Verteidigungsausgaben erhöht, um ihre Streitkräfte angesichts des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine zu stärken. Deutschland hat seine Verteidigungsausgaben auf über 2 % des BIP bzw. auf 109 Mrd. US$ erhöht.

(https://www.fortunebusinessinsights.com/unmanned-ground-vehicles-market-102525)

Die Fertigstellung des Drohnen-UGVs und das Erreichen des Entwicklungsmeilensteins stellen wichtige Schritte in der Robotikstrategie von First Hydrogen dar, sagte Balraj Mann, Chairman und CEO von First Hydrogen. Wir verfügen nun über eine fertige Plattform, die die Kernfunktionen des UGVs demonstriert, sowie über die weltweiten Exklusivrechte für die verbleibende Laufzeit des Patents. Dank ihres modularen Aufbaus kann eine einzige Plattform zahlreiche Anwendungen unterstützen - vom Einsatz von Drohnen über Überwachungsaufgaben bis hin zu Sicherheit, Verteidigung und anderen Aufgaben in anspruchsvollen Einsatzumgebungen. Wir sind überzeugt, dass dies First Hydrogen eine solide Basis bietet, um Geschäftschancen auf dem schnell wachsenden Markt für autonome Robotik zu nutzen.

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Weitere Bilder und Videos finden Sie auf der Website des Unternehmens: www.firsthumanoid.com

Über First Humanoid Corp. (FirstHumanoid.com)

First Humanoid Corp. konzentriert sich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung fortschrittlicher Robotik, autonomer Systeme und KI-fähiger Technologien. Die Strategie von First Humanoid umfasst Roboter- und unbemannte Plattformen, darunter humanoide Roboter, unbemannte Landfahrzeuge und Drohnentechnologien, mit potenziellen Anwendungsbereichen in den Bereichen industrielle Automatisierung, Logistik, kritische Infrastruktur, Sicherheit, Verteidigung und Einsätze an abgelegenen Standorten. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, intelligente Robotersysteme zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, die fortschrittliche Mobilität, künstliche Intelligenz, autonome Navigation und damit verbundene Technologien für den Einsatz in komplexen und anspruchsvollen Umgebungen vereinen.

Über First Hydrogen Corp. (FirstHydrogen.com)

First Hydrogen Corp. ist ein Unternehmen mit Standorten in Vancouver (Kanada), Montreal (Kanada), Deutschland und London (Vereinigtes Königreich), das sich auf emissionsfreie Fahrzeuge sowie die Produktion und den Vertrieb von grünem Wasserstoff spezialisiert hat. Das Unternehmen hat zwei leichte Nutzfahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzellen (FCEV) entwickelt und gebaut. Die FCEV sind im Vereinigten Königreich (außer Nordirland) straßenzugelassen, haben 6.000 Testkilometer absolviert und mit einer einzigen Betankung eine Reichweite von mehr als 630 Kilometern erreicht. Die Fahrzeuge wurden erfolgreich unter realen Bedingungen bei Flottenbetreibern im Vereinigten Königreich getestet.

Im Namen des Board of Directors von

FIRST HYDROGEN CORP.

Balraj Mann

Chairman & Chief Executive Officer

Kontakt:

Balraj Mann

First Hydrogen Corp.

+1 604-601-2018

investors@firsthydrogen.com

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