IRW-News: GuideAI Health Corp.: GuideAI Health Corp. und vRad verlängern Vereinbarung über Datenexklusivität zur Entwicklung von KI-Modellen zur Erkennung und Charakterisierung verschiedener Gefäßerkrankungen

IRW-PRESS: GuideAI Health Corp.: GuideAI Health Corp. und vRad verlängern Vereinbarung über Datenexklusivität zur Entwicklung von KI-Modellen zur Erkennung und Charakterisierung verschiedener Gefäßerkrankungen

Das Unternehmen verfügt durch seine laufende Datenpartnerschaft mit vRad, dem größten Teleradiologie-Anbieter in den Vereinigten Staaten, über exklusiven Zugriff auf Bilddaten von mehr als 2.100 Krankenhäusern in den USA

Boston, Massachusetts / 28. September 2026 / IRW-Press / GuideAI Health Corp. (Cboe CA: GDAI) (FWB: ZN0) (GuideAI oder das Unternehmen) freut sich, die Verlängerung seiner Vereinbarung über Datenexklusivität mit vRad (Virtual Radiologic) bekannt zu geben, die auf die Entwicklung von KI-Modellen zur Erkennung und Charakterisierung verschiedener Gefäßerkrankungen abzielt. Die erneuerte Zusammenarbeit verschafft GuideAI exklusiven Zugang zu Bilddaten aus mehr als 2.100 Krankenhäusern in den gesamten Vereinigten Staaten, die das Unternehmen als einen der größten und vielfältigsten Real-World-Bilddatensätze dieser Art betrachtet.

Im Rahmen der erneuerten Partnerschaft behält GuideAI die exklusiven Rechte zur Entwicklung von KI-Modellen unter Verwendung de-identifizierter Bilddaten, die im landesweiten Netzwerk von vRad mit mehr als 2.100 Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen generiert werden. Die Technologie von GuideAI wird derzeit im Arbeitsablauf der rund 500 Radiologen von vRad eingesetzt, wo sie die Erkennung von Gefäßerkrankungen direkt am Behandlungsort unterstützt.

Der Umfang und die Vielfalt des vRad-Datensatzes bieten GuideAI eine dauerhafte Grundlage für das Training und die Validierung seiner Algorithmen. Aufbauend auf seiner Arbeit im Bereich der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit beabsichtigt das Unternehmen, seine Plattform auf die Erkennung und Charakterisierung verschiedener Gefäßerkrankungen auszuweiten, mit dem Ziel, Erkrankungen früher zu erkennen und präzisere, umfassendere Behandlungsentscheidungen für Patienten im ganzen Land zu unterstützen.

Raj Shah, CEO von GuideAI Health, kommentierte: Die Verlängerung unserer exklusiven Datenkooperation mit vRad ist ein entscheidender Moment für GuideAI. Der Zugang zu Bilddaten aus mehr als 2.100 Krankenhäusern, in Verbindung mit dem Vertrauen der 500 Radiologen, die bereits in ihrem täglichen Arbeitsablauf auf unsere Technologie zugreifen können, bietet uns eine außergewöhnliche Grundlage für die Entwicklung klinisch aussagekräftiger KI und bringt uns unserem Ziel näher, Ärzten dabei zu helfen, Erkrankungen früher zu erkennen und die Behandlungsergebnisse für Patienten zu verbessern.

Über GuideAI Health Corp.

GuideAI Health Corp. ist ein Gesundheitstechnologieunternehmen, das künstliche Intelligenz nutzt, um Gefäßerkrankungen frühzeitig zu erkennen und präzisere Behandlungsentscheidungen zu ermöglichen. Die Plattform analysiert routinemäßige CT-Scans, um periphere Gefäßerkrankungen zu identifizieren. Durch die frühzeitige Erkennung von Erkrankungen will GuideAI die Behandlungsergebnisse für Patienten verbessern und gleichzeitig Krankenhäuser und radiologische Einrichtungen dabei unterstützen, eine umfassendere Versorgung im Bereich der Gefäßerkrankungen anzubieten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.guideaihealth.com.

Im Namen des Board of Directors:

Raj Shah

CEO

Kontakt:

Telefon: (416) 309-3583

E-Mail: info@guideaihealth.com

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Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Informationen bezeichnet). Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen bezüglich: der Fortführung und der erwarteten Vorteile der erneuerten Vereinbarung über Datenexklusivität sowie der Zusammenarbeit des Unternehmens mit vRad; des fortgesetzten exklusiven Zugangs des Unternehmens zu de-identifizierten Bilddaten, die im gesamten Netzwerk von vRad generiert werden, sowie der Möglichkeit, diese zu nutzen; des Umfangs, der Größe, der Vielfalt und des erwarteten Werts dieses Datensatzes; des fortgesetzten Einsatzes und der Nutzung der GuideAI-Technologie im radiologischen Arbeitsablauf von vRad; der Fähigkeit des Unternehmens, Modelle künstlicher Intelligenz zur Erkennung und Charakterisierung von Gefäßerkrankungen zu trainieren, zu entwickeln, zu validieren und zu vermarkten; der Erweiterung der Plattform des Unternehmens über die periphere arterielle Verschlusskrankheit hinaus; des Potenzials der Technologie des Unternehmens, Erkrankungen früher zu erkennen, präzisere und umfassendere Behandlungsentscheidungen zu unterstützen und die Behandlungsergebnisse für Patienten zu verbessern; sowie der Geschäftspläne, Ziele und zukünftigen Aktivitäten des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, jedoch nicht immer, durch Wörter oder Ausdrücke wie geht davon aus, glaubt, erwartet, beabsichtigt, plant, strebt an, Ziel, könnte, wird, würde, sollte, potenziell, fortsetzen und ähnliche Formulierungen gekennzeichnet.

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