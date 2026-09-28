IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit Produktionsversuchen an der Bohrung Lachowice 7 auf der Konzession Bielsko-Biala in Südpolen

IRW-PRESS: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit Produktionsversuchen an der Bohrung Lachowice 7 auf der Konzession Bielsko-Biala in Südpolen

Calgary, Alberta / 25. September 2026 / IRW-Press / Horizon Petroleum Ltd. (Horizon oder das Unternehmen) (TSX-V: HPL; FWB: HPM; Tradegate: HPM) freut sich, bekannt zu geben, dass bezugnehmend auf die Pressemitteilung vom 14. September 2026 die zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindliche polnische Tochtergesellschaft Energia Karpaty Zachodnie sp. z o.o. (EKZ) die Säurebehandlung in der Bohrung Lachowice 7 (L7) in Südpolen abgeschlossen und mit den Produktionsversuchen begonnen hat.

Nach Abschluss der Säurebehandlung wurde eine Coiled-Tubing-Einheit an der Bohrung eingerichtet und Stickstoff durch das Förderrohr eingeleitet, um das Bohrloch zu entladen und den Durchfluss in Gang zu setzen. Heute um ca. 06:30 Uhr MEZ begann die Bohrung L7, selbstständig Gas und Kondensat zu fördern, ohne weitere Unterstützung durch das Coiled-Tubing-Verfahren oder Stickstoff, und fördert weiterhin.

Die vorläufigen Rückflussraten haben 5,5 Millionen Kubikfuß pro Tag (MMcf/d) Erdgas bei einem Fließdruck am Bohrlochkopf von etwa 2.500 Pfund pro Quadratzoll (oder PSI) durch eine Drosselöffnung (Choke) von 28/64 Zoll erreicht. Das Unternehmen bewertet diese ersten Ergebnisse als ermutigend; die Bohrung befindet sich jedoch weiterhin in der Reinigungsphase, und die gemeldeten Durchflussraten sind vorläufig und können sich im Zuge der Stabilisierung der Bohrung noch ändern.

Während des mechanischen Teils des Aufwältigungsprogramms ging eine erhebliche Wassermenge in die Formation verloren. Dieses Wasser wird nun zusammen mit der bei der Stimulationsbehandlung verwendeten Säure über die oberirdischen Produktionstestanlagen zusammen mit dem geförderten Erdgas und Kondensat zurückgewonnen. Die Rückgewinnung dieser Flüssigkeiten ist ein normaler Bestandteil des Bohrloch-Reinigungsprozesses nach einer Aufwältigung und einer Stimulationsbehandlung.

Das Unternehmen geht davon aus, die Förderung aus der Bohrung während der Reinigungsphase etwa 24 bis 36 Stunden lang mit variablen Fördermengen fortzusetzen, oder bis sich die Gas- und Flüssigkeitsfördermengen sowie die Förderdrücke ausreichend stabilisiert haben. Die Bohrung wird dann für einen kurzen Zeitraum stillgelegt, um einen Druckaufbau zu ermöglichen, gefolgt von einer Produktionsmessung zur Identifizierung von Zuflusspunkten innerhalb des Reservoirs. Anschließend wird die Bohrung den Hauptteil des Testprogramms durchlaufen, der sich auf den Durchfluss und den Druckaufbau konzentriert.

Die Bohrung L7 hat bereits zuvor eine beträchtliche Gasförderleistung unter Beweis gestellt, da sie von früheren Betreibern mit Durchflussraten von bis zu 8,9 MMcf/d (im Jahr 1994) getestet wurde, einschließlich einer kontinuierlichen zweiwöchigen Förderperiode mit etwa 3,0 MMcf/d (im Jahr 1999), wie aus den im Besitz des Unternehmens befindlichen Bohrberichten hervorgeht. Das aktuelle Testprogramm soll Horizon zusätzliche Informationen über die Lagerstättenleistung, die Zuflussverteilung, das Druckverhalten und das nachhaltige Förderpotenzial nach der Aufwältigung und der Säurestimulation liefern.

Der Beginn der Durchflussversuche hat auch in der lokalen Bevölkerung großes Interesse geweckt, da die Gasfackel von den umliegenden Orten aus sichtbar ist und über den Start der Tests in den lokalen Medien berichtet wurde.

Das Unternehmen ist zwar von den ersten Rückflussergebnissen ermutigt, doch sollten die während der Reinigungsphase beobachteten Förderraten als vorläufig betrachtet und nicht als repräsentativ für stabilisierte oder langfristige Förderraten interpretiert werden. Endgültige Schlussfolgerungen hinsichtlich der Förderkapazität der Bohrung werden nach Abschluss des geplanten Durchfluss- und Druckaufbautestprogramms gezogen.

Das Unternehmen wird im Verlauf der Produktionsversuche weitere Informationen bekannt geben.

Über Horizon Petroleum Ltd.

Das in Calgary ansässige Unternehmen Horizon Petroleum Ltd. konzentriert sich auf die Bewertung und Erschließung von Erdgasvorkommen sowie auf Möglichkeiten im Bereich sauberer Energie in Europa, mit dem Ziel, zur Energieunabhängigkeit und -sicherheit Europas beizutragen. Horizon treibt die Erschließung seiner polnischen Erdgas-Assets durch eine technisch ausgerichtete, schrittweise Entwicklungsstrategie voran, die darauf abzielt, deren wirtschaftliches Potenzial auszuschöpfen.

Das Managementteam und das Board of Directors von Horizon setzen sich aus Fachleuten aus den Bereichen Öl und Gas, Wirtschaft und Finanzen zusammen, die über umfangreiche internationale Erfahrung verfügen.

Für weitere Informationen über das Unternehmen wenden Sie sich bitte an:

Dr. David A. Winter

President & CEO

+1 403 619-2957

dawinter@horizon-petroleum.com

Roger McMechan

COO und Chief Operating Officer

+1 403 973-2900

roger.mcmechan@horizon-petroleum.com

Webseite: www.horizon-petroleum.com

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Hinweis zur Interpretation kurzfristiger Ergebnisse:

Verweise in dieser Pressemitteilung auf anfängliche Testfördermengen und andere kurzfristige Testdaten sind zwar hilfreich, um das Vorhandensein von Kohlenwasserstoffen zu bestätigen, jedoch sind diese Förderraten weder ausschlaggebend für die Förderraten, mit denen die Bohrung in Produktion gehen wird, noch geben sie Aufschluss über die zukünftige Förderkapazität, die Wirtschaftlichkeit, den Förderrückgang und die endgültigen Reserven. Auch wenn diese Informationen vielversprechend sind, werden die Leser darauf hingewiesen, sich nicht auf diese Angaben zu verlassen. Eine Auswertung der Bohrlochversuche wurde für diese Bohrung noch nicht durchgeführt. Dementsprechend weist das Unternehmen darauf hin, dass die Testergebnisse als vorläufig anzusehen sind.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen (im Folgenden zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen bezüglich des Fortschritts der Bohrlochprüfung, der Bohrlochergebnisse einschließlich etwaiger Anzeichen und/oder Hinweise auf Kohlenwasserstoffe, des Zeitpunkts der Bohrlochprüfungen, der Dauer und des Abschlusses der Bohrlochprüfung, der Ergebnisse von Produktionsprüfungen, der Ergebnisse von Produktions- und Durchflusstests, des Ausmaßes natürlicher Klüfte sowie Prognosen, Schätzungen, Erwartungen und Ziele für zukünftige Betriebsabläufe, die einer Reihe von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Horizon liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, geht davon aus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder in denen angegeben wird, dass Ereignisse oder Umstände werden, würden, können, könnten oder sollten eintreten oder erreicht werden.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen, die mit einer Reihe von Risiken verbunden sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den von Horizon erwarteten und in den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beschriebenen Ergebnissen abweichen und in einigen Fällen sogar wesentlich abweichen.

Obwohl Horizon der Ansicht ist, dass die wesentlichen Faktoren, Erwartungen und Annahmen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf der Grundlage der zum Zeitpunkt dieser Aussagen verfügbaren Informationen angemessen sind, können keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, Aktivitäten und Leistungen gegeben werden, und solche Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen.

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