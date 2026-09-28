IRW-News: REV Exploration Corp.: Erste Bohrung zur Erprobung übereinanderliegender Helium-Reservoirziele aus dem Devon und Kambrium beim Aden-Projekt

IRW-PRESS: REV Exploration Corp.: Erste Bohrung zur Erprobung übereinanderliegender Helium-Reservoirziele aus dem Devon und Kambrium beim Aden-Projekt

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Neues REV-Video: Warum Helium wichtig ist

https://youtu.be/V8IOCW8YyBo

Kelowna, BC / 25. September 2026 / IRW-Press / REV Exploration Corp. (REV oder das Unternehmen) (TSXV: REV - WKN: A410MR - OTCID: REVFF), freut sich bekannt zu geben, dass die Bohrarbeiten im zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Aden Dome entlang der Grenze zwischen Alberta und Montana begonnen haben. Damit wird ein geplantes Mehrbohrloch-Bohrprogramm eingeleitet, das auf potenzielle neue Heliumfunde in den nördlichen Great Plains abzielt, wobei der Schwerpunkt auf Montana liegt.

Highlights

· Die Kombination aus tiefer struktureller Architektur, potenziellen Migrationswegen, übereinanderliegenden porösen Lagerstättenintervallen und strukturellen Einschlüssen im Aden Dome bildet die Grundlage für das Entdeckungsmodell von REV für dieses fortgeschrittene Prospektionsgebiet, das entlang eines bekannten Helium-Korridors liegt;

· Die Bohrungen in Aden werden übereinanderliegende Karbonate aus dem Devon (Beaverhill Lake) sowie den tiefer liegenden Sandstein aus dem basalen Kambrium innerhalb eines seismisch definierten vierseitigen strukturellen Einschlusses untersuchen;

· Der tiefer liegende Sandstein aus dem unteren Kambrium und der präkambrische Grundgebirgskomplex bieten darüber hinaus Potenzial für natürlich vorkommenden Wasserstoff, das über die primären Heliumziele hinausgeht.

Jordan Potts, CEO von REV, kommentierte: Die Bohrkrone dreht sich nun, und ein neues Kapitel für REV hat offiziell begonnen. Alles, was unser Team aufgebaut hat - von unseren Landpaketen bis hin zu einer Reihe überzeugender vorrangiger Bohrziele -, hat REV als führendes, auf Helium ausgerichtetes Unternehmen positioniert, das die nördlichen Great Plains der USA und den südlichsten Teil von Alberta bedient. Von Aden aus werden wir uns 20 Meilen südwestlich zu unserem 6.171 Acre großen West-Butte-Projekt begeben, wo wir den Prozess zur Genehmigung mehrerer Bohrlöcher bei der Montana Board of Oil and Gas Conservation eingeleitet haben.

Die Bohrarbeiten am Standort Aden 12-4-1-9W4 werden von der Savanna-Bohranlage Nr. 416 durchgeführt, einer Super Single, die gerade die Bohrungen Lawson 2, Lawson 3 und Lawson 4 im südlichen Zentral-Saskatchewan für MAX Power Mining Corp. (CSE: MAXX; OTC: MAXXF) abgeschlossen hat. REV unterhält eine technische Zusammenarbeit mit MAX Power und hält weiterhin 6 Millionen Aktien des Unternehmens.

Abbildung 1: Savanna-Bohranlage Nr. 416 am Aden Dome

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Über REV Exploration Corp.

REV ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit einem diversifizierten Portfolio an strategischen Bergbau-Assets sowie einem bedeutenden und wachsenden Engagement in den Bereichen Helium und natürlicher Wasserstoff, wobei der Schwerpunkt auf den nördlichen Great Plains der USA und dem südlichsten Teil von Alberta entlang der Grenze zu Montana liegt. Das Unternehmen besitzt Öl- und Gas-Pachtanteile in Montana, die sich über eine Fläche von etwa 10.600 Acres erstrecken, sowie eine Reihe von PNG-Pachtverträgen in Alberta entlang der Grenze zwischen Alberta und Montana, darunter das Aden-Dome-Projekt. REV hält außerdem 6 Millionen Aktien der MAX Power Mining Corp. (CSE: MAXX; OTC: MAXXF) sowie 12,4 Millionen Aktien der Major Gold Corp., einem privaten Unternehmen, das eine Notierung an der TSX Venture Exchange anstrebt.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Leser auf der Website des Unternehmens unter www.REVexploration.com sowie in den kanadischen Regulierungsunterlagen auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

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Jordan Potts, CEO & Director

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