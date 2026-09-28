IRW-News: Total Metals Corp.: Total Metals identifiziert vorrangige Bohrziele auf seinem hochgradigen Goldprojekt High Lake im Nordwesten von Ontario

IRW-PRESS: Total Metals Corp.: Total Metals identifiziert vorrangige Bohrziele auf seinem hochgradigen Goldprojekt High Lake im Nordwesten von Ontario

Toronto, ON / 28. September 2026 / IRW-Press / Total Metals Corp. (Total Metals oder das Unternehmen) (TSX-V: TT) (OTCQB: TTTMF) (FWB: O4N) freut sich, die Bestätigung vorrangiger Bohrziele auf seinem hochgradigen Goldprojekt High Lake in Ontario bekannt zu geben.

Die Explorationsarbeiten früherer Betreiber und die Bohrungen auf dem Konzessionsgebiet High Lake umfassen Diamantbohrungen, geophysikalische Oberflächenuntersuchungen mittels induzierter Polarisation (IP), Prospektionsarbeiten sowie geochemische Bodenuntersuchungen. IP-Untersuchungen wurden auf dem Konzessionsgebiet High Lake in den Jahren 2022 und 2023 von McFarlane Lake Mining Limited durchgeführt. Im Folgenden sind bedeutsame Ergebnisse einiger Arbeiten von McFarlane zusammen mit kürzlich abgeschlossenen Aktivitäten des Unternehmens seit dem Erwerb des Projekts im Oktober 2025 hervorgehoben.

Wesentliche Höhepunkte:

· Im Rahmen einer hochauflösenden luftgestützten Magnetfeldvermessung wurden markante strukturelle Trends identifiziert, die mit den Standorten von Goldvorkommen auf dem Konzessionsgebiet übereinstimmen, einschließlich der Zone Purdex, wo historische Bohrlöcher für gewöhnlich über 10 g/t ergaben.

· Vorrangige Bohrziele, die innerhalb des Bereichs von Vorkommen sowie in unerkundeten Bereichen struktureller Trends identifiziert wurden, weisen beträchtliches Potenzial für eine Steigerung von Tonnage und Gehalt auf.

· Die Ziele untermauern das interne Arbeitsmodell des Managements, wonach High Lake mehrere mineralisierte Zonen beherbergen könnte, die ein möglicherweise beträchtliches Steigerungspotenzial über die Zone Purdex hinaus aufweisen.

· Das Unternehmen treibt Pläne voran, den Bohrplan zu beschleunigen, um die bekannte Mineralisierung zu erweitern und kürzlich identifizierte Ziele systematisch zu erproben.

President und CEO Dr. Andrew J. Ramcharan sagte: Wir sind vom Explorationspotenzial auf unserem Vorzeige-Goldprojekt High Lake begeistert, zumal es sowohl entlang des Streichens als auch in der Tiefe offen ist. Die Gehalte sind äußerst vielversprechend und wir planen, diese mit Bohrungen nachzuverfolgen. Was uns am meisten begeistert, ist nicht bloß die Anzahl der identifizierten Ziele, sondern die Qualität dieser Ziele. Diese Explorationsziele bieten uns eine vielversprechende Pipeline an Möglichkeiten, mit deren Erprobung wir diesen Herbst beginnen wollen. Das Unternehmen ist für das bevorstehende Bohrprogramm vollständig finanziert.

Die Ziele auf dem Konzessionsgebiet im Überblick

Eine Zusammenfassung der aktuellen Zielgebiete, einschließlich der Zone Purdex, sowie interpretierter struktureller Trends auf dem Konzessionsgebiet High Lake ist in Abbildung 1 dargestellt. Die Schwerpunkte der Explorationsarbeiten beinhalten die Bestätigung und Erweiterung von Vorkommen sowie priorisierte Bereiche struktureller Trends - insbesondere dort, wo sie sich in Bereichen lithologischer Komplexität schneiden oder biegen. Das Unternehmen wird weitere Updates bereitstellen, sobald Details und Ergebnisse vorliegen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/86011/TotalMetals_09-28-2026_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Geologie des Konzessionsgebiets High Lake mit Hervorhebung von Zielzonen, interpretierten strukturellen Trends sowie anderen Mineralvorkommen* (* von Ontario Mineral Inventory (OMI), Ontario Geological Survey)

Zusammenfassung früherer bedeutsamer Ergebnisse

Im Rahmen der von McFarlane Lake Mining in der Zone Purdex durchgeführten Explorationsbohrungen wurde das Vorkommen eines soliden Goldsystems mit hohen Goldgehalten nachgewiesen.

Ausgewählte Kernlängenintervalle1, die die Bohrergebnisse des Programms 2022/23 hervorheben, beinhalten:

· Die Bohrungen durchteuften 24,96 g/t Au auf 14,90 m in Bohrloch MLHL-22-06 zwischen 325,56 und 340,46 m. Dieser Abschnitt beinhaltet 43,22 g/t Au auf 7,99 m und 53,87 g/t Au auf 3,15 m. In diesen hochgradigeren Intervallen wurde sichtbares Gold beobachtet. Bohrloch MLHL-22-04 durchteufte 32,58 g/t Au auf 1,45 m zwischen 187,00 und 188,45 m, wobei sich dieser Abschnitt höher im selben Profilschnitt innerhalb der Zone Purdex A befindet.

· Bohrloch MLHL-22-05 durchteufte zwei mineralisierte Intervalle. Das erste Intervall wies einen Gehalt von 4,95 g/t Au auf 7,49 m zwischen 242,51 und 250,00 m auf, einschließlich 11,18 g/t Au auf 1,94 m. Das zweite Intervall wies einen Gehalt von 4,49 g/t Au auf 6,38 m zwischen 267,45 und 273,83 m auf.

· Bohrloch MLHL-22-17 durchteufte 148,37 g/t Gold auf 1,3 m zwischen 113,20 und 114,50 m, einschließlich 557 g/t Au auf 0,3 m. In diesem Intervall wurde sichtbares Gold beobachtet. Dieses Bohrloch beinhaltet auch einen zweiten mineralisierten Abschnitt von 3,89 g/t Au auf 4,6 m zwischen 56,00 und 60,60 m. Bohrloch MLHL-22-25, etwa 100 m vertikal unterhalb von MLM-22-17, durchteufte 6,85 g/t Au auf 2,97 m zwischen 202,10 und 205,07 m, einschließlich 27,5 g/t Au auf 0,60 m;

· Bohrloch MLHL-22-23 durchteufte 21,67 g/t Au auf 1,75 m zwischen 171,05 und 172,8 m sowie 13,3 g/t Au auf 0,70 m zwischen 74,85 und 75,55 m innerhalb der Zone Purdex A. Bohrloch MLHL-22-28 durchteufte 9,42 g/t Gold auf 9,38 m zwischen 29,62 und 39,00 m, einschließlich 117 g/t Gold auf 0,55 m und 12 g/t Gold auf 1,00 m

1 Intervalle berechnet aus ungekürzten Goldanalyseergebnissen. Die hervorgehobenen Bohrlöcher sind in der aktuellen Mineralressource enthalten.

Das Konzessionsgebiet High Lake beherbergt eine hochgradige Goldressource innerhalb der Zone Purdex, die das Unternehmen in den ersten bevorstehenden Bohrprogrammen zu bestätigen und zu erweitern plant. Die Mineralressourcenschätzung (MRE) für die Zone Purdex weist das Wirksamkeitsdatum 14. April 2023 auf. Ein technischer Bericht gemäß NI 43-101 mit Wirksamkeitsdatum 30. November 2025 und dem Titel Technical Report and Initial Mineral Resource Estimate of the High Lake - West Hawk Lake Gold Project von English River Geoscience Ltd. bestätigt die Aktualität dieser MRE und ist auf dem Emittentenprofil des Unternehmens unter SEDAR+ verfügbar.

Tabelle 1: Mineralressource der Zone Purdex

Schätzung bei einem Cutoff-Gehalt von 2,6 g/t Au (1-7)

Klassifizierung Tonnen (1.000) Au (g/t) Au (1.000 oz)

Angedeutet 152 9,38 45,8

Vermutet 287 10,43 96,2

Tabelle 1: Mineralressourcenschätzung für die Zone Purdex der Lagerstätte High Lake.

Anmerkungen:

Die MRE wurde auf unabhängige Weise von Herrn Charles Spath, P.Geo, gemäß NI 43-101 mit Wirksamkeitsdatum 14. April 2023 erstellt.

1. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität ergeben.

2. Die Schätzung der Mineralressourcen könnte erheblich von umwelttechnischen, genehmigungsbezogenen, rechtlichen, eigentumsrechtlichen, steuerrechtlichen, soziopolitischen, marketingbezogenen oder anderen relevanten Faktoren abhängig sein.

3. Die vermutete Mineralressource in dieser Schätzung weist ein geringeres Maß an Vertrauen auf als eine angedeutete Mineralressource und darf daher nicht in eine Mineralreserve umgewandelt werden. Vernünftigerweise ist davon auszugehen, dass der Großteil der vermuteten Mineralressource mit Fortdauer der Explorationen möglicherweise zu einer angedeuteten Mineralressource hochgestuft werden kann.

4. Die Mineralressourcen wurden gemäß den Standards on Mineral Resources and Reserves, Definitions (2014) und den Best Practices Guidelines (2019) des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM) geschätzt, die vom CIM Standing Committee on Reserve Definitions erstellt und vom CIM Council eingeführt wurden.

5. Die angewandten Metallpreise beliefen sich auf 1.800 USD/oz Au bei einem Wechselkurs von 0,77 CAD/USD mit Verarbeitungsgewinnungsraten von 95 % Au. Es wurden Verarbeitungskosten von 40 CAD/t sowie Verwaltungs- und Allgemeinkosten von 15 CAD/t angewandt.

6. Die Untertagebaukosten beliefen sich auf 130 CAD/t. Die Untertage-Mineralressourcengehaltsblöcke wurden oberhalb des Cutoff-Gehalts von 2,6 g/t Au innerhalb der begrenzenden mineralisierten Drahtgittermodelle quantifiziert. Die ausgewählten Untertage-Mineralressourcen wiesen Kontinuität und ein angemessenes Potenzial für den Abbau mittels Langloch-Untertagebaumethode auf.

7. Die Gehaltsschätzung wurde mit der Inverse Distance Cubed-Methode an gedeckelten 1,0-m-Kompositproben durchgeführt.

Nächste Schritte:

· Beschleunigung der Exploration - Das Management treibt Pläne voran, mit Bohrungen zu beginnen, um die bekannte Zone zu erweitern und gleichzeitig kürzlich identifizierte vorrangige Ziele systematisch zu erproben.

· Erweiterung des geologischen Modells - Das technische Team bereitet zurzeit ein Bohrprogramm vor, um die Erweiterungen zu erproben, da die Lagerstätte sowohl entlang des Streichens als auch in der Tiefe offen ist.

· Schaffung von Wert auf Distriktebene - Das Management arbeitet an einer Strategie auf Distriktebene, um die Projekte voranzutreiben und ein mittelständisches Unternehmen aufzubauen.

Qualifizierte Person

Robert Penczak, M.Sc., P.Geo (Ontario), Vice President of Exploration des Unternehmens und eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung verwendeten wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über Total Metals Corp.

Total Metals besitzt außerdem 100 % der Eigentumsanteile am Projekt High Lake und West Hawk Lake, das sich über zwei Goldkonzessionsgebiete mit 958 Hektar Grundfläche entlang des Trans-Canada Highway an der Grenze zwischen Manitoba und Ontario erstreckt. Die Purdex-Zone auf dem Konzessionsgebiet High Lake verfügt über ein bedeutendes Explorationspotenzial und wird das Hauptziel für die ersten Explorationsarbeiten und mögliche zukünftige Bergbauaktivitäten sein. Das Konzessionsgebiet West Hawk Lake besteht aus einer einzigen Mineralpacht und befindet sich im Südosten von Manitoba. Das Unternehmen verfügt auch über eine Option auf das Goldkonzessionsgebiet Menary, das strategisch günstig in der Kenora Mining Division in Ontario liegt und im Süden unmittelbar an die Claims von Rainy River angrenzt, die von Coeur Mining, Inc. (Coeur) im Zuge der Übernahme von New Gold Inc. im Wert von rund 7 Mrd. US$ erworben werden. Der jüngste Neuzugang ist das Konzessionsgebiet Pick Lake des Unternehmens, das aus 75 Claims und einer Mineralpacht mit mehr als 5.260 Hektar Gesamtfläche besteht und im Süden über eine an den Trans-Canada Highway angeschlossene Straße zugänglich ist. Die Lagerstätte mit kritischen Mineralen bei Pick Lake weist eine durchschnittliche Streichlänge von rund 250 m und eine Tiefenausdehnung auf, die bis in Tiefen von 300 bis 1.200 m erprobt wurde.

Total Metals Corp. konzentriert sich auf die Erschließung und Weiterentwicklung seiner hochgradigen Gold-Assets und Assets für kritische Minerale im Osten Kanadas. Das Projekt Electrolode zielt auf vielversprechende Ressourcen und Explorationsziele für kritische Mineralien und Gold in drei günstigen geologischen Trends ab, die sich in der Nähe bedeutender Minen im Goldcamp Red Lake befinden und strategisch günstig zwischen dem Projekt Great Bear von Kinross Gold und dem Projekt Springpole von First Mining Gold liegen. Das Projekt Electrolode verfügt über alle erforderlichen Genehmigungen für Explorationsbohrungen und beherbergt 10 historische mineralisierte Zonen mit erheblichem Erweiterungspotenzial sowie neue, noch nicht erkundete Ziele, die für weitere Explorationen bereit sind.

Vorsorgliche Hinweise

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulation Services Provider (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit dieser Pressemitteilung.

Tyler Thorburn

VP, Corporate Development

info@totalmetalscorp.com

(416) 873-7662

www.totalmetalscorp.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die Annahmen, Risiken und Unsicherheiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtet. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die nicht garantiert werden können und bestimmten Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen abweichen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die beste Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Den Lesern wird empfohlen, sich auf ihre eigene Bewertung solcher Risiken und Ungewissheiten zu verlassen und sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Es wird keine Verpflichtung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze oder die TSX-V vorgeschrieben. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86011

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86011&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA8919571023

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.