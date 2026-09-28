IRW-News: Traction Uranium Corp.: Traction Uranium beginnt im Uranprojekt Aurora mit den Bohrungen

IRW-PRESS: Traction Uranium Corp.: Traction Uranium beginnt im Uranprojekt Aurora mit den Bohrungen

Programm zur Erkundung oberflächennaher Ziele mit hoher Konduktivität, einige davon mit radiometrischen Anomalien im näheren Umfeld, die als uranführende Quellen gewertet werden

Calgary, Alberta / 28. September 2026 / IRW-Press / Traction Uranium Corp. (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K) (das Unternehmen oder Traction) gibt bekannt, dass im Uranprojekt Aurora (Aurora oder das Projekt), das sich im Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan befindet, mit den Diamantbohrungen begonnen wurde. Das Programm umfasst planmäßig rund 800 Bohrmeter in vier bis sechs Bohrlöchern und dient der Erkundung oberflächennaher Zielgebiete mit hoher Konduktivität, die zuletzt mittels luftgestützter geophysikalischer Messungen ausgewählt wurden. Cosa Resources Corp. (Cosa), der Eigentümer und Betreiber des Projekts Aurora, ist für die Umsetzung des Programms verantwortlich, das zur Gänze von Traction finanziert wird. Gemäß der Optionsvereinbarung vom 10. Februar 2026 kann Traction durch die Finanzierung von Explorationsaufwendungen in Höhe von 9,15 Mio. $ sowie die Entrichtung des erforderlichen Barbetrags samt Aktien eine Beteiligung von bis zu 80 % am Projekt erwerben.

Im Programm werden in erster Linie leitfähige Anomalien erkundet, die von Cosa im Rahmen einer luftgestützten elektromagnetischen VTEM-Messung im Jahr 2024 ermittelt wurden. Die Auswahl der Bohrziele basiert zudem auf Gravitations- und Magnetfeldmessungen sowie auf der im Juli 2026 absolvierten, flächendeckenden hochauflösenden magnetischen und radiometrischen Messung. Drei der vier Zielgebiete weisen entsprechende radiometrische Anomalien auf, die als uranführende Quellen gedeutet werden und sich in Eisfließrichtung stromabwärts der Konduktivitätsziele befinden. Im Ziel A1 südwestlich von Aurora werden Bohrungen ein nordostwärts streichendes Konduktivitätssignal untersuchen, das an eine radiometrische Anomalie angrenzt, die als Hinweis auf eine Uranquelle interpretiert wird. In diesem Gebiet wird keine Deckschicht aus Athabasca-Sandstein erwartet. Das Ziel A2 im nördlichen Teil des Projekts umfasst ein Konduktivitätssignal, das mit mehreren interpretierten magnetischen Lineamenten zusammenfällt. In diesem Gebiet ist die Sandsteinschicht rund 30 Meter mächtig und es finden sich in Eisfließrichtung stromabwärts mehrere radiometrische Anomalien. In den Zielen A4 und A5 wurden im Nahbereich von Lineamenten, die anhand von Magnetfelddaten und/oder Z-Tipper-Elektromagnetikdaten ausgewertet wurden, Konduktivitätstrends mit gekrümmtem Verlauf beobachtet. Beide liegen unmittelbar innerhalb des kartierten Randes des Athabasca-Beckens und entgegen der Eisfließrichtung von radiometrischen Anomalien, die als Hinweis auf Uranquellen interpretiert werden. Ausgewählte radiometrische Anomalien sollen mittels bodengestützter Methoden genauer untersucht werden, um ihren Ursprung zu ermitteln und die Priorisierung weiterer Ziele zu erleichtern.

Es sind dies die ersten Bohrungen bei Aurora seit über vier Jahrzehnten. Für die Durchführung zeichnet ein Team von Cosa verantwortlich, das eine großartige Erfolgsbilanz bei Entdeckungen im Athabasca-Becken vorweisen kann, so Jared Suchan, Chief Executive Officer von Traction. Wir erkunden die oberflächennahen Ziele mit hoher Konduktivität, von denen mehrere nahe gelegene radiometrische Anomalien aufweisen, die als Hinweise auf Uranquellen interpretiert werden. Wir freuen uns schon darauf, die Aktionäre nach Bekanntwerden neuer Ergebnisse genauer zu informieren.

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Abbildung 1. Bohrzielgebiete im Projekt Aurora.

Qualifizierte Person

Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., CEO und Direktor des Unternehmens, hat in seiner Eigenschaft als qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Eine Erörterung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie in seinem zuletzt eingereichten technischen Bericht, der im Profil des Unternehmens unter http://www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Über Traction Uranium Corp.

Traction ist in den Bereichen Mineralexploration und -erschließung von Prospektionsgebieten mit Entdeckungspotenzial in Kanada tätig und verfügt unter anderem über ein Uranprojekt in der weltbekannten Region des Athabasca-Beckens. Wir laden Sie ein, unter https://tractionuranium.com mehr über unsere Aktivitäten im Explorationsstadium in der westlichen Region Kanadas zu erfahren.

Über Cosa Resources Corp.

Cosa Resources ist ein kanadisches Uranexplorationsunternehmen, das in Nord-Saskatchewan tätig ist. Das Portfolio des Unternehmens umfasst etwa 237.000 Hektar in mehreren zu 100 % unternehmenseigenen und von Cosa betriebenen Joint-Venture-Projekten in der Region des Athabasca-Beckens, die allesamt noch nicht ausreichend erkundet sind und mehrheitlich innerhalb oder im Umfeld bewährter Urankorridore liegen.

Das preisgekrönte Managementteam von Cosa kann mit einer langen Erfolgsbilanz in Saskatchewan aufwarten. Im Jahr 2022 wurden Mitglieder des Teams von Cosa mit dem AME Colin Spence Award für ihre frühere Beteiligung an der Entdeckung der Lagerstätte Hurricane von IsoEnergy ausgezeichnet. Neben Hurricane haben Mitarbeiter von Cosa als Teamleiter oder persönlich an der Entdeckung der Lagerstätte Gryphon von Denison mitgewirkt und hatten Schlüsselrollen bei der Gründung von NexGen und IsoEnergy.

Im Namen des Board of Directors

Jared Suchan

CEO und Direktor

(604) 425-2271

info@tractionuranium.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Ergebnisse. Die Verwendung von Begriffen wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, geplant, prognostiziert, geschätzt und ähnlichen Ausdrücken sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten darstellen, dienen dazu, zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen, und basieren auf den aktuellen Einschätzungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ausgangs und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zum geplanten Umfang, zur Größe und zum Zeitplan des Bohrprogramms auf dem Projekt Aurora, einschließlich der voraussichtlichen Anzahl der Bohrlöcher und der Bohrlänge; zu den zu untersuchenden Zielen und zur Auswertung geophysikalischer und radiometrischer Daten; zur geplanten Nachverfolgung radiometrischer Anomalien vor Ort; zur Fähigkeit des Unternehmens, sich im Rahmen des Optionsvertrags eine Beteiligung am Projekt Aurora zu sichern sowie zu den kurz- und langfristigen Explorationsplänen des Unternehmens.

Bei der Abgabe der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung ist das Unternehmen von mehreren wesentlichen Annahmen ausgegangen, darunter, dass Bohrzubehör, Personal und Material bei Bedarf zur Verfügung stehen werden; dass Wetter, Zugang zum Standort und Bodenverhältnisse die planmäßige Durchführung des Programms ermöglichen werden; dass Cosa das Programm als Betreiber gemäß dem Optionsvertrag durchführen wird; dass alle erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen aufrechterhalten werden; und dass das Unternehmen über ausreichende Finanzmittel verfügen wird, um das Programm abzuschließen und seinen Verpflichtungen aus dem Optionsvertrag nachzukommen. Obwohl solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die Schlussfolgerungen oder Prognosen als zutreffend erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen: das Risiko, dass das Unternehmen die Option nicht ausübt oder keine Beteiligung am Aurora-Projekt erwirbt; das Risiko, dass bei Bohrungen keine Uranmineralisierung durchteuft wird oder dass geophysikalische, leitfähige oder radiometrische Anomalien nicht auf uranhaltige Quellen zurückzuführen sind; die Abhängigkeit des Unternehmens von Cosa als Eigentümer und Betreiber des Projekts; Wetter-, saisonale und standortbezogene Zugangsbedingungen; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralprojekten verbunden sind, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung von Plänen sowie des Risikos, dass die Explorations- und Erschließungsaktivitäten höhere Kosten verursachen als vom Unternehmen dafür veranschlagt; Zugangs- und Versorgungsrisiken; operative Risiken; regulatorische Risiken, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Einholung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; Schwankungen der Uranpreise sowie Finanzierungs-, Kapitalisierungs- und Liquiditätsrisiken. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen schränken sämtliche hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich ein.

Die CSE hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt.

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