IRW-News: Zefiro Methane Corp.: Zefiro Methane gibt Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2026 bekannt

IRW-PRESS: Zefiro Methane Corp.: Zefiro Methane gibt Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2026 bekannt

Das vierte Quartal war geprägt von der Übernahme der Dienstleistungsflotte von Viking Well Service sowie dem Zuschlag für den größten staatlichen Auftrag in der Unternehmensgeschichte

Bradford, Pennsylvania / 28. September 2026 / IRW-Press / Zefiro Methane Corp. (Cboe Canada: ZEFI) (Frankfurt: Y6B) (OTCQB: ZEFIF) (das Unternehmen, Zefiro oder ZEFI), ein nordamerikanisches Umweltdienstleistungsunternehmen, das sich auf die Reduzierung von Methanemissionen sowie die Verschließung stillgelegter und ausgedienter Öl- und Gasbohrlöcher spezialisiert hat, hat seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das am 30. Juni 2026 endende Geschäftsjahr bekannt gegeben. Alle Zahlen sind in US-Dollar angegeben.

Viertes Quartal des Geschäftsjahres 2026 und anschließende operative Höhepunkte:

· Der Umsatz im Geschäftsjahr 2026 stieg um 31,1 % auf einen Rekordwert von 42,5 Mio. $ und der Bruttogewinn um 66,0 % auf 12,4 Mio. $, wobei sich die Bruttomarge von 23,0 % im Geschäftsjahr 2025 auf 29,2 % im Geschäftsjahr 2026 erhöhte.

· Die Betriebsaufwendungen im Geschäftsjahr 2026 wurden um 10,2 % auf 14,4 Mio. $ gesenkt, der Nettoverlust um 67,5 % auf 3,5 Mio. $ verringert und ein positives bereinigtes EBITDA von 3,8 Mio. $ erzielt, was einer Verbesserung um 7,8 Mio. $ gegenüber dem Geschäftsjahr 2025 entspricht.

· Im Mai 2026 wurden die operativen Vermögenswerte von Viking Well Service, Inc. für 4,3 Mio. $ erworben, wodurch fünf Bohranlagen, Betriebskapazitäten in fünf weiteren Bundesstaaten sowie ein Anstieg der jährlichen Umsatzkapazität um ca. 10 Mio. $ hinzukamen.

· Beginn der Arbeiten im Rahmen des Auftrags von 19,6 Mio. $ des Ohio Department of Natural Resources zur Sanierung stillgelegter Bohrlöcher - dem größten staatlichen Auftrag in der Unternehmensgeschichte - und Fertigstellung von 27 der 37 Bohrlöcher im Rahmen des Projekts Wood 12F zur Sanierung stillgelegter Bohrlöcher in Ohio bis zum Quartalsende.

· Es wurden Umsätze in Höhe von rund 1,4 Mio. $ aus der Sanierung von Abwasserentsorgungsbohrungen erzielt, eine zweite Bohranlage für einen großen Erdgasproduzenten in West Virginia zur Verfügung gestellt und die Methanüberwachungsaktivitäten auf Pennsylvania ausgeweitet.

· Nach Quartalsende erhielt das Unternehmen im September 2026 den Zuschlag für einen staatlich finanzierten Auftrag zur Bohrlochverschließung im Wert von 11,5 Mio. $. Die Arbeiten sollen im November 2026 beginnen und bis Juni 2029 andauern. Zudem wurden drei weitere, vom Bund finanzierte Projekte zur Bohrlochverschließung in Ohio und Pennsylvania im Wert von rund 1,9 Mio. $ vergeben.

· Im April und Juni 2026 wurden Privatplatzierungen mit einem Bruttoerlös von insgesamt rund 5,7 Mio. $ zur Finanzierung der Übernahme von Viking Well Service abgeschlossen.

Kommentar des Managements

Catherine Flax, Interim Chief Executive Officer von Zefiro, sagte: Das vierte Quartal war ein Quartal, in dem wir die Grundlagen für die weitere Entwicklung geschaffen haben. Wir haben die Well-Service-Flotte von Viking in unser Unternehmen integriert und mit den Arbeiten im Rahmen des größten Regierungsauftrags in unserer Geschichte begonnen. Beides verursachte im Quartal Kosten, während die jeweiligen Aktivitäten noch nicht mit voller Kapazität liefen.

Das Geschäftsjahr 2026 war ein Jahr des Wandels für Zefiro. Wir haben einen Rekordumsatz und ein bereinigtes EBITDA erzielt, mehrere Kapitalerhöhungen abgeschlossen, hochverzinsliche Schulden getilgt und eine strategische Übernahme getätigt. Zusammen bilden diese Maßnahmen eine starke Grundlage für unser Wachstum im Geschäftsjahr 2027.

Wir starten in das Geschäftsjahr 2027 mit fünf zusätzlichen Bohranlagen, Betriebskapazitäten in fünf weiteren Bundesstaaten, dem laufenden Auftrag von 19,6 Mio. $ in Ohio und einem staatlich finanzierten Auftrag im Wert von 11,5 Mio. $, der bis Juni 2029 läuft. Auch Entwickler von Energie- und Rechenzentrumsprojekten haben sich zu einer bedeutenden Quelle für Aufträge aus dem Privatsektor entwickelt, da sie keine Projekte auf Standorten errichten können, unter denen sich nicht ordnungsgemäß verschlossene Altbohrlöcher befinden. Diese Nachfrage ist nicht von den Zyklen der staatlichen Mittelbewilligung abhängig.

Im Geschäftsjahr 2027 geht es darum, unsere Auslastung zu maximieren, den größten Auftragsbestand unserer Geschichte in Umsatz umzuwandeln und die Viking-Flotte voll einzusetzen. Gleichzeitig wollen wir weiterhin mit Zuverlässigkeit und Marktglaubwürdigkeit statt mit dem Preis punkten, schloss Flax.

Zusammenfassung der Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2026

Drei Monate bis zum 30. Juni, Geschäftsjahr bis zum 30. Juni,

$ in Mio. 2026 2025 % Veränderung 2026 2025 %

Veränderung

Umsatz 9,3 $ 8,0 $ 16,7 % 42,5 $ 32,4 $ 31,1 %

Bruttogewinn 1,7 $ 2,6 $ (33,7 %) 12,4 $ 7,5 $ 66,0 %

Betriebsaufwendungen 4,4 $ 2,7 $ 63,3 % 14,4 $ 16,0 $ (10,2 %)

Nettoverlust (2,8) $ (1,2) $ 133,6 % (3,5) $ (10,8) $ (67,5 %)

Verlust pro Aktie (unverwässert (0,03) $ (0,02) $ 50,0 % (0,04) $ (0,15) $ (73,3 %)

und verwässert)

Bereinigtes EBITDA (0,6) $ 0,3 $ nicht 3,8 $ (4,0) $ nicht aussagekräftig

(nicht nach IFRS) aussagekräftig

Der Umsatz im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 stieg um 16,7 % auf 9,3 Mio. $, verglichen mit 8,0 Mio. $ im Vorjahresquartal. Der Anstieg war in erster Linie auf den ersten Beitrag der von Viking Well Service erworbenen Maschinenflotte zurückzuführen.

Der Bruttogewinn belief sich im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf 1,7 Mio. $ bzw. 18,6 % des Umsatzes, verglichen mit 2,6 Mio. $ bzw. 32,8 % des Umsatzes im Vorjahresquartal. Der Rückgang erklärt sich aus der Einbindung der Viking-Flotte und deren Teams vor deren voller Auslastung, den Mobilisierungskosten im Rahmen des Vertrags mit dem Ohio Department of Natural Resources vor der stufenweisen Abrechnung, der zwanzig zusätzlichen Außendienstmitarbeiter, die von Plants & Goodwin eingestellt wurden, um die im Juni 2026 neu gewonnenen Firmenkunden zu betreuen, sowie einer weniger günstige Umsatzzusammensetzung im Quartal.

Die Betriebsaufwendungen beliefen sich im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf 4,4 Mio. $, verglichen mit 2,7 Mio. $ im entsprechenden Vorjahresquartal. Der Anstieg ergibt sich in erster Linie aus aktienbasierten Vergütungen in Höhe von 0,7 Mio. $, verglichen mit einem positiven Effekt aus aktienbasierter Vergütung von 0,5 Mio. $, der sich aus der Auflösung kumulierter aktienbasierter Vergütungen aufgrund verfallener Ansprüche ergab. Die Ergebnisse des vierten Quartals enthielten zudem eine einmalige, nicht zahlungswirksame Abschreibung auf Sachanlagen in Höhe von 0,5 Mio. $, die auf einer unabhängigen Bewertung der von Viking Well Service erworbenen Vermögenswerte beruhte.

Der Nettoverlust für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 belief sich auf 2,8 Mio. $ oder (0,03) $ je Stammaktie (unverwässert und verwässert), verglichen mit einem Nettoverlust von 1,2 Mio. $ oder (0,02) $ je Stammaktie (unverwässert und verwässert) im entsprechenden Vorjahresquartal.

Der bereinigte EBITDA-Verlust, eine Nicht-IFRS-Kennzahl, belief sich im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf 0,6 Mio. $, verglichen mit einem positiven bereinigten EBITDA von 0,3 Mio. $ im Vorjahresquartal. Für das Geschäftsjahr 2026 belief sich das bereinigte EBITDA auf positive 3,8 Mio. $, verglichen mit einem Verlust von 4,0 Mio. $ im Geschäftsjahr 2025, was einer Verbesserung um 7,8 Mio. $ entspricht. Das bereinigte EBITDA für das Geschäftsjahr 2026 schließt einmalige Aufwendungen für Rechtsberatung, Kapitalbeschaffung und Marketing in Höhe von 1,3 Mio. $ aus, von denen 0,5 Mio. $ im vierten Quartal anfielen.

Über Zefiro Methane Corp.

Zefiro Methane Corp. (Cboe Canada: ZEFI) (Frankfurt: Y6B) (OTCQB: ZEFIF) ist ein nordamerikanisches Umweltdienstleistungsunternehmen, das sich auf die Minderung von Methanemissionen und die Verfüllung von stillgelegten sowie ausgedienten Öl- und Gasbohrlöchern spezialisiert hat. Über seine operative Tochtergesellschaft Plants & Goodwin, Inc., ein Unternehmen für Bohrdienstleistungen in dritter Generation mit einer mehr als 50-jährigen Unternehmensgeschichte, ist Zefiro entlang des gesamten Lebenszyklus von Bohrlöchern vertikal integriert - von der Messung und Überwachung über die Verfüllung und Stilllegung von Bohrlöchern sowie die Sanierung von Standorten bis hin zur Generierung von Emissionszertifikaten. Das Unternehmen bedient staatliche und privatwirtschaftliche Kunden in 15 US-Bundesstaaten. Weitere Informationen finden Sie unter zefiroglobal.com.

Ansprechpartner für Anleger

Lucas A. Zimmerman

Managing Director

MZ Group - MZ North America

(949) 259-4987

ZEFIF@mzgroup.us

www.mzgroup.us

Verwendung von Nicht-IFRS-Kennzahlen

Diese Pressemitteilung enthält Angaben zum EBITDA und zum bereinigten EBITDA, bei denen es sich um Nicht-IFRS-Kennzahlen handelt, für die es keine standardisierte, durch die IFRS vorgeschriebene Definition gibt und die daher wahrscheinlich nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar sind. Das Unternehmen definiert das EBITDA als Nettoergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen und definiert das bereinigte EBITDA als das EBITDA, das zusätzlich um aktienbasierte Vergütungen sowie sonstige nicht operative und einmalige Posten bereinigt wurde, darunter Wertminderungen auf Sachanlagen, Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von Beteiligungen und der Derivatverbindlichkeiten, Verluste aus der Tilgung und Umschuldung von Verbindlichkeiten, Wechselkursgewinne und -verluste sowie Gewinne aus dem Verkauf von Sachanlagen. Das Management ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen - in Verbindung mit der entsprechenden IFRS-Kennzahl - Anlegern und der Unternehmensleitung nützliche Informationen über die finanziellen und geschäftlichen Trends im Zusammenhang mit dem Geschäftsergebnis des Unternehmens liefern, da sie die Auswirkungen von nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und von Posten, die nicht für die zugrunde liegende operative Leistung des Unternehmens aussagekräftig sind, herausrechnen. Das bereinigte EBITDA weist erhebliche Einschränkungen auf, da es nicht alle Kosten und sonstigen Posten widerspiegelt, die mit dem operativen Betrieb des Unternehmens gemäß den IFRS verbunden sind, darunter Zinsen, Ertragsteuern, Abschreibungen und die für die Instandhaltung des bestehenden Maschinenparks erforderlichen Investitionskosten. Es sollte zusätzlich zu den gemäß den IFRS erstellten Kennzahlen zur finanziellen Leistung betrachtet werden und nicht als Ersatz für diese oder als diesen überlegen angesehen werden. Nachstehend wird eine Überleitung des bereinigten EBITDA zum Nettoergebnis (Verlust), der am ehesten vergleichbaren Kennzahl nach IFRS, dargestellt.

Überleitung zum bereinigten EBITDA

(in US-Dollar)

Drei Monate zum Geschäftsjahr zum

30. Juni 30. Juni

2026 2025 2026 2025

$ $ $ $

Nettoverlust für den Zeitraum (2.795.455) (1.196.697) (3.498.862) (10.759.304)

Zins- und Finanzierungsaufwand, netto 288.659 386.837 1.390.124 1.511.637

Ertragsteueraufwand (-erstattung) (711.000) (191.712) (776.000) (478.602)

Abschreibungen 876.906 853.817 3.283.984 3.776.373

EBITDA (2.340.890) (147.755) 399.246 (5.949.896)

Aktienbasierte Vergütung 722.882 (481.001) 1.185.169 734.053

Wertminderung von Sachanlagen 471.900 - 471.900 -

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von 138.862 1.008.697 142.807 972.856

Finanzinstrumenten

(1)

Sonstige nicht operative Posten (2) (72.523) (97.153) 286.135 222.215

Einmalige Aufwendungen (3) 465.730 - 1.267.630 -

Bereinigtes EBITDA (Nicht nach IFRS) (614.039) 282.788 3.752.887 (4.020.772)

(1) Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Beteiligungen und der derivativen Verbindlichkeit.

(2) Wechselkurseffekte, Verlust (Gewinn) aus der Begleichung und Änderung von Verbindlichkeiten, Abwicklung der Forderung aus der Wandelschuldverschreibung sowie Verlust (Gewinn) aus dem Verkauf von Ausrüstung.

(3) Rechts-, Kapitalbeschaffungs- und Marketingaufwendungen, die als einmalig eingestuft wurden.

Hinweis zu Verweisen auf Unternehmen der Zefiro-Gruppe

In dieser Pressemitteilung bezieht sich der eigenständige Name bzw. Begriff Zefiro insgesamt sowohl auf (i) Zefiro Methane Corp. (eingetragen in der Provinz British Columbia, Kanada) als auch auf (ii) die Tochtergesellschaften von Zefiro Methane Corp., sofern nicht ausdrücklich anders angegeben oder aus dem Kontext anderweitig hervorgeht. Ebenso beziehen sich sprachliche Formulierungen in der ersten Person wie wir, unser und uns ebenfalls gemeinsam auf Zefiro Methane Corp. und seine Tochtergesellschaften, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben oder aus dem Kontext anderweitig hervorgeht.

In Fällen, in denen ein bestimmtes Unternehmen identifiziert werden muss, wird in der Regel der genaue rechtliche Name des betreffenden Unternehmens angegeben (z. B. würde Zefiro Methane Corp. sich ausschließlich auf dieses Unternehmen beziehen und nicht auf eine seiner Tochtergesellschaften).

Diese Konvention dient lediglich der Übersichtlichkeit, um den Anlegern einfache und verständliche Informationen zu vermitteln. Eine umfassende Übersicht über die Tochtergesellschaften von Zefiro Methane Corp., die gemeinsam unter dem Namen bzw. Begriff Zefiro zusammengefasst werden, findet sich im jüngsten MD&A des Unternehmens, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca/ abgerufen werden kann.

Zukunftsgerichtete Aussagen

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Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, gehören, sind aber nicht beschränkt auf: (i) ungünstige allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen; (ii) Änderungen und Preis- und Mengenschwankungen auf dem CO2-Markt; (iii) Änderungen des regulatorischen Umfelds und der globalen Richtlinien, die auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens anwendbar sind; (iv) die Unfähigkeit, alle erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen einzuholen; (v) der Zeitpunkt des Beginns und des Abschlusses der in dieser Pressemitteilung beschriebenen Projekte, der weiterhin von Wetterbedingungen, Genehmigungen, Standortbedingungen und der Zeitplanung abhängt; (vi) Schwankungen bei den letztendlich mit diesen Projekten erzielten Umsätzen und Margen im Vergleich zu den Werten der vergebenen Aufträge; (vii) die fortgesetzte Verfügbarkeit und Bereitstellung von Bundes- und Landesmitteln für die Sanierung stillgelegter Bohrlöcher; (viii) die in der Pressemitteilung dargelegten erwarteten Ergebnisse der Projekte; sowie weitere Risikofaktoren, die im jüngsten Prospekt des Unternehmens unter der Überschrift Risikofaktoren aufgeführt sind. Das Unternehmen ist in einem sich schnell entwickelnden Umfeld tätig, in dem sich Technologien in einem frühen Stadium der Einführung befinden. Von Zeit zu Zeit treten neue Risikofaktoren auf, und es ist dem Management des Unternehmens weder möglich, alle Risikofaktoren vorherzusagen, noch kann das Unternehmen die Auswirkungen aller Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, beurteilen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beruhen auf den Meinungen und Annahmen des Managements, die zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen angesehen werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese Informationen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

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Erklärung in Bezug auf unabhängige Investor-Relations-Firmen

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Konsolidierte Bilanz

(in US-Dollar)

Anhang 30. Juni 2026 30. Juni 2025

AKTIVA $ $

Kurzfristige Vermögenswerte

Zahlungsmittel 1.093.767 52.603

Forderungen 24.25.27 6.435.801 4.039.046

Vertragsvermögenswerte 7 - 11.883

GST/HST-Forderungen 231.288 166.869

Vorausbezahlte Aufwendungen 8 436.010 379.522

Ertragsteuerforderungen 82.224 -

Summe kurzfristige Vermögenswerte 8.279.090 4.649.923

Sachanlagen 11 13.182.746 9.628.419

Nutzungsrechte 12 863.843 589.013

Beteiligungen 10 188.030 195.836

Geschäfts- oder Firmenwert (Goodwill) 5 2.401.318 2.401.318

Immaterielle Vermögenswerte 13 2.152.638 3.152.238

SUMME AKTIVA 27.067.665 20.616.747

VERBINDLICHKEITEN UND EIGENKAPITAL

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige 14.24.25 3.661.083 3.058.866

abgegrenzte

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus erhaltenen Vorauszahlungen 5.25 261.919 262.052

Kreditlinie 15.25 3.244.560 2.917.231

Verbindlichkeiten aus Versicherungsdarlehen 16.25 104.393 104.910

Kurzfristiger Anteil der langfristigen Verbindlichkeiten 17 6.917.632 4.207.563

Leasingverbindlichkeiten 18.25 309.739 101.485

Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 14.499.326 10.652.107

Langfristige Verbindlichkeiten 17 2.840.685 5.891.851

Leasingverbindlichkeiten 18.25 626.763 534.505

Derivative Verbindlichkeit 24 775.000 640.000

Latente Ertragsteuerverbindlichkeiten 19 1.066.000 2.114.000

SUMME VERBINDLICHKEITEN 19.807.774 19.832.463

Eigenkapital

Aktienkapital 20(a) 24.586.847 15.353.388

Verpflichtung zur Ausgabe von Aktien 20(a) - 47.639

Rücklage für aktienbasierte Vergütungen 20(b)(c) 2.485.770 1.924.812

Warrant-Rücklage 20(a)(d) 293.054 89.021

Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis 237.261 222.010

Kumulierter Fehlbetrag (20.343.041) (16.852.586)

SUMME EIGENKAPITAL 7.259.891 784.284

SUMME VERBINDLICHKEITEN UND EIGENKAPITAL 27.067.665 20.616.747

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung und Gesamtergebnisrechnung

(geprüft)

(in US-Dollar, mit Ausnahme der Angaben je Aktie)

Anhang Geschäftsjahr zum Geschäftsjahr zum

30. Juni 30. Juni

2026 2025

$ $

Umsatz 21.27 42.489.158 32.406.193

Umsatzkosten 22 (30.093.093) (24.938.263)

Bruttogewinn 12.396.065 7.467.930

Aufwendungen

Abschreibungen 11.12.13 (3.283.984) (3.776.373)

Beratungs- und Managementgebühren 24 (600.467) (854.161)

Vergütung der Direktoren 24 (129.202) (105.000)

Finanzierungsaufwand (10.525) (14.032)

Allgemeine Verwaltungsaufwendungen 23 (1.948.346) (3.456.696)

Honorare für externe Berater/Dienstleister (2.105.808) (1.321.552)

Gehälter und Sozialleistungen 24 (5.126.985) (5.756.375)

Aktienbasierte Vergütung 20(b)(c).25 (1.185.169) (734.053)

(14.390.486) (16.018.242)

Sonstige Erträge (Aufwendungen)

Wechselkursverlust (60.762) (126.411)

Zinserträge 7.992 6.490

Zinsaufwand 15.16.17 (1.387.591) (1.504.095)

Sonstige Erträge - 5.082

Gewinn aus dem Verkauf von Ausrüstung 11 7.491 3.615

Wertminderung von Sachanlagen 6.11 (471.900) -

Verlust aus der Änderung von Verbindlichkeiten 17 (1.352) -

Verlust aus der Begleichung von Verbindlichkeiten und 17 (231.512) -

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leistungen

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von 10 (7.807) (832.856)

Beteiligungen

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts der 24 (135.000) (140.000)

derivativen

Verbindlichkeit

Abwicklung der Forderung aus einer 9 - (99.419)

Wandelschuldverschreibung

(2.280.441) (2.687.594)

Verlust vor Ertragsteuern (4.274.862) (11.237.906)

Laufender Ertragsteueraufwand 19 (272.000) (231.398)

Latenter Ertragsteuerertrag 19 1.048.000 710.000

Nettoverlust im Geschäftsjahr (3.498.862) (10.759.304)

Sonstiges Gesamtergebnis

Währungsumrechnungsdifferenz 15.251 132.946

Nettoverlust und Gesamtverlust (3.483.611) (10.626.358)

Verlust pro Aktie

Unverwässert und verwässert (0.04) (0.15)

Gewichtete durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien

Unverwässert und verwässert 85.163.555 72.408.920

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

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