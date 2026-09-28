IWH-Institut - Ostdeutsche Wirtschaft wächst 2026 langsamer als im Westen

Berlin, 28. ⁠Sep (Reuters) - Die Wirtschaft in Ostdeutschland hinkt dem Westen laut IWH-Institut 2026 beim Wachstum hinterher. Die Konjunktur zwischen Rügen und Erzgebirge dürfte in diesem Jahr deutlich zulegen, "allerdings nicht so stark wie in Deutschland insgesamt", erklärte das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) am ‌Montag. Die ostdeutsche Wirtschaft werde in diesem Jahr voraussichtlich um 0,9 Prozent an Fahrt gewinnen, während es bundesweit beim Bruttoinlandsprodukt um 1,3 Prozent nach ⁠oben gehen ⁠dürfte. Danach werde die Produktion im Osten wohl mit wiederum 0,9 Prozent 2027 und mit 0,4 Prozent 2028 in ähnlichem Tempo wie im gesamten Land zulegen.

Die gegenwärtige Erholung in Deutschland sei zu einem Gutteil von einer höheren Auslandsnachfrage getrieben. "Davon profitiert auch die Wirtschaft im Osten, allerdings in geringerem Maß", sagte ‌Oliver Holtemöller, Leiter der Abteilung Makroökonomik und Vizepräsident ‌am IWH. "Denn hier haben die Exportindustrien kein so großes Gewicht wie in Westdeutschland."

So lag die Produktion in Deutschland im ersten Halbjahr 2026 um 0,9 Prozent über dem ⁠Vorjahresstand, im Osten waren es nur 0,5 Prozent. "In Sachsen und Thüringen ist die ‌Wirtschaftsleistung sogar um 0,3 Prozent beziehungsweise ⁠0,8 Prozent zurückgegangen." In Berlin betrug der Zuwachs 0,9 Prozent, in Brandenburg lag er mit 1,4 Prozent darüber und in Sachsen-Anhalt mit 0,6 Prozent etwas darunter. "Der von den Instituten für das dritte Quartal prognostizierte ‌Dämpfer für die Produktion aufgrund des ⁠Niedrigwassers im Rhein trifft dagegen nur die ⁠westdeutsche Wirtschaft", erklärte Holtemöller mit Blick auf die Gemeinschaftsdiagnose der führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute, zu denen auch das IWH zählt.

Die Arbeitslosenquote in Ostdeutschland dürfte laut IWH in diesem Jahr 7,9 Prozent betragen, im nächsten Jahr 7,7 Prozent und 2028 auf 7,3 Prozent sinken. Damit wäre der Wert spürbar höher als in Gesamtdeutschland, wo das gemeinsame Herbstgutachten für 2026 rund 6,4 Prozent veranschlagt und in den beiden Folgejahren eine Quote von 6,2 Prozent und ⁠dann 5,8 Prozent.

(Bericht von Klaus Lauer; redigiert von Reinhard Becker. - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)