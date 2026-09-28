Kasachstan bietet Deutschland vor Staatsbesuch engere Rohstoffpartnerschaft an

Berlin, 28. ⁠Sep (Reuters) - Kasachstan bietet vor dem Staatsbesuch in Deutschland eine engere Rohstoff- und Industriekooperation an. "Kasachstan fördert bereits 21 der 34 für Europa strategisch wichtigen Rohstoffe, darunter Lithium, Silizium, Kobalt, Niob, Wolfram und Kupfer", schrieb der Präsident des zentralasiatischen Landes, Kassym-Schomart Tokajew, in ‌einem Gastbeitrag für das "Handelsblatt" laut Vorabbericht. Diese Rohstoffe seien zentral für die Energiewende, Industrie, Mikroelektronik und digitale Technologien. "Wir bieten Deutschland verlässliche Lieferungen an und schlagen den ⁠Aufbau gemeinsamer ⁠Wertschöpfungs- und Produktionsketten vor: von der geologischen Erkundung und Gewinnung über die Verarbeitung und Komponentenfertigung bis zur Wiederverwendung." Chancen für eine engere Kooperation sieht Tokajew bei kritischen Mineralien, Metallurgie, Petrochemie, Lebensmitteln und im Schienenfahrzeugbau.

Tokajew wird am Dienstag in Berlin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit militärischen Ehren empfangen. Beide werden dann auch beim ‌Deutsch-Kasachischen Wirtschaftsforum sprechen. Dort beraten rund 300 Vertreter ‌aus Politik und Wirtschaft über neue Kooperationsprojekte in Industrie, Energie, bei Rohstoffen sowie Transport und Logistik.

"Kasachstan ist Deutschlands wichtigster Wirtschaftspartner in Zentralasien und steht für rund 80 Prozent unseres ⁠Handels mit der Region", so Michael Harms, Geschäftsführer des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft. ‌Das Land biete hervorragende Chancen für Investoren. ⁠Der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer, Peter Adrian, nannte Kasachstan den Ankerpartner in Zentralasien, der zunehmend auch bei grüner Energie und Wasserstoff wichtiger werde. Nach deutschen Angaben werden beim Wirtschaftsforum gemeinsame Projekte vorgestellt. "Geplant ist ‌die Unterzeichnung von 37 bilateralen Projekten mit ⁠einem Gesamtvolumen von 1,8 Milliarden Euro."

Kasachstan ⁠ist gemessen an der Fläche das neuntgrößte Land der Welt. 2025 erreichte der deutsch-kasachische Handel ein Volumen von rund acht Milliarden Euro. Deutschland importierte dabei Waren im Wert von 5,3 Milliarden Euro und exportierte Güter im Wert von 2,7 Milliarden Euro dorthin. Ein Großteil der deutschen Einfuhren entfällt auf Erdöl und Erdgas - besonders wichtig derzeit angesichts kriegsbedingt geringerer Lieferungen der Staaten vom Persischen Golf. Bei den deutschen Ausfuhren nach Kasachstan dominieren Maschinen, Fahrzeuge, chemische und ⁠pharmazeutische Erzeugnisse sowie elektrische Ausrüstungen.

(Bericht von Christian Krämer. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)