Kreise: Treffen von Wüst und Erdogan geplant

ANKARA (dpa-AFX) - Bei seinem Türkei-Besuch soll Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst überraschend auch von Präsident Recep Tayyip Erdogan empfangen werden. "Bei dem Gespräch soll es um die engen Beziehungen zwischen Nordrhein-Westfalen und der Türkei, die wirtschaftliche Zusammenarbeit sowie aktuelle politische Fragen gehen", hieß es aus der Delegation Wüsts./mfi/DP/mis