Lagarde für "maßvolle" Reaktion auf Inflation - Zinsschritt im Dezember?

Frankfurt/Berlin, 28. ⁠Sep (Reuters) - Die EZB will laut ihrer Präsidentin Christine Lagarde mit Augenmaß auf die vom Iran-Krieg angeheizte Inflation reagieren. Diese bewege sich auf einem "mittleren" Pfad, der von der Europäischen Zentralbank lediglich maßvolle Zinserhöhungen erfordere, betonte sie am ‌Montag bei einer Anhörung vor einem Ausschuss des Europäischen Parlaments. Die EZB erwarte zwar eine höhere Inflation, sehe aber bislang keine Anzeichen dafür, ⁠dass sie ⁠sich verfestige: "Zum jetzigen Zeitpunkt sehen wir keine Belege dafür, dass sich die Energiepreise auf die Löhne übertragen." Mit den Äußerungen wurden Zinsfantasien an den Finanzmärkten gedämpft. Dort gilt eine Erhöhung auf der EZB-Ratssitzung Ende Oktober als weniger wahrscheinlich. Eine Zinsanhebung im Dezember ist hingegen eingepreist.

Lagarde ‌bekräftigte vor dem Ausschuss, dass sich die ‌Zinsen "nicht im Gleichschritt" mit den Energiepreisen bewegten. Die Inflationsrate ist im August im Euroraum auf 3,2 Prozent gestiegen und liegt damit deutlich über dem Zielwert ⁠der EZB von 2,0 Prozent. Energie erwies sich dabei als Preistreiber Nummer ‌eins: Sie verteuerte sich um 14,3 ⁠Prozent zum Vorjahresmonat.

INFLATION AUF DEM VORMARSCH

Für September halten Volkswirte ein weiteres Anziehen der Teuerungsrate im Euroraum auf 3,6 Prozent für möglich. Wegen des Iran-Krieges und der damit verbundenen höheren Benzin- und ‌Gaspreise rechnen manche Experten bis zum ⁠Jahresende sogar mit einem Anstieg auf ⁠vier Prozent.

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten in ihrem Herbstgutachten, dass es Ende des Jahres einen weiteren Zinsschritt der EZB nach oben geben wird. Bei einer Erhöhung um einen Viertelpunkt dürfte der für die Geldpolitik relevante Einlagensatz dann bei 2,75 Prozent liegen. Die EZB hatte den Leitzins im Kampf gegen die vom Ölpreisschock infolge des Iran-Krieges angeheizte Inflation im September zum zweiten Mal in diesem Jahr angehoben.

(Bericht von Balazs ⁠Koranyi und Reinhard Becker. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)