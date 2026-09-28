Linnemann: Pflegereform hängt noch an letzten Finanzfragen

Berlin, 27. ⁠Sep (Reuters) - Bei der geplanten Pflegereform geht es laut Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann um letzte Finanzfragen. Er habe entschieden, bei den vier Millionen pflegenden Angehörigen werde ‌es keine zusätzlichen Belastungen geben. Nun werde noch um eine Gegenfinanzierung gerungen, sagte der CDU-Politiker am ⁠Sonntag ⁠in der ARD.

Die SPD setzt sich für einen Pflegedeckel von 1500 Euro in Altersheimen ein. "Das kann man diskutieren", sagte Linnemann. Es würde aber nur 300 Euro der reinen Pflegekosten von 1800 ‌Euro einsparen. Der gesamte Eigenanteil ‌liege derzeit aber zwischen 3000 und 4000 Euro. "Wir würden das Problem nicht lösen." Es brauche mehr als ⁠nur ein Pflaster. Die Pflegeversicherung sei strukturell unterfinanziert, etwa ‌zehn Prozent der Ausgaben pro ⁠Jahr fehlten. Das seien rund zehn Milliarden Euro. Das System müsse mit den Einnahmen auskommen. Ziel müsse es sein, die monatlichen ‌Beiträge für die Pflege ⁠und das gesamte Gesundheitssystem ⁠stabil zu halten.

Linnemann will die Pflegereform am Mittwoch vom Kabinett beschließen lassen. Zahlreiche hochrangige SPD-Politiker hatten dies am Wochenende kritisiert. Die Strukturen müssten reformiert werden. Es dürfe aber nicht darum gehen, Leistungen zu kürzen und Belastungen zu erhöhen.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Jörn Poltz. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)