McDonald’s: Milliardenoffensive verschreckt Anleger

Der neue Wachstumskurs von McDonald’s schmeckt Anlegern bislang nicht. Nach dem Investorentag am 23. September geriet die Aktie kräftig unter Druck und fiel an der Wall Street bis auf 234,03 Dollar. Damit markierte der Titel den niedrigsten Stand seit fast vier Jahren. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus auf rund 23 Prozent. Auslöser des Abverkaufs ist ausgerechnet jene Investitionsoffensive, mit der der weltgrößte Burgerkonzern seine Marktposition langfristig stärken will.

Im Zentrum steht die Strategie „McDonald’s NEXT“. Der Konzern will Restaurants modernisieren, digitale Prozesse ausbauen und das Angebot in den Bereichen Hähnchen und Getränke verbessern. Hinzu kommen künstliche Intelligenz bei Bestellungen und Warenbeständen sowie eine gezieltere Kundenansprache. Bis 2036 plant das Unternehmen Unterstützungsleistungen für seine Franchisenehmer von rund 8,5 Milliarden Dollar. Etwa fünf Milliarden Dollar sollen bereits bis 2030 fließen.

Die Maßnahmen sollen die Effizienz auf Restaurantebene bis 2030 um etwa 250 Basispunkte steigern. Gleichzeitig strebt die Schnellrestaurantkette eine bereinigte operative Marge im niedrigen bis mittleren 50-Prozent-Bereich an. Im ersten Halbjahr 2026 lag die operative Marge bei rund 46 Prozent. Strategisch ergibt der Vorstoß Sinn: Modernere Filialen, schnellere Abläufe und eine engere digitale Kundenbindung könnten die hohe Ertragskraft des Franchisegeschäfts weiter stärken. Rund 95 Prozent der weltweit mehr als 46.000 Standorte werden von Franchisepartnern betrieben.

Kurzfristig droht allerdings Gegenwind. Das US-Geschäft entwickelte sich zuletzt schwach und vergleichbare Verkäufe lagen nach Unternehmensangaben im Juli und August leicht im Minus. Für das gesamte dritte Quartal erwartet das Management ebenfalls einen leichten Rückgang im Heimatmarkt. Hohe Preise belasten vor allem einkommensschwächere Kunden während preisaggressive Wettbewerber zusätzlichen Druck erzeugen. McDonald’s reagiert mit Menüpaketen, digitalen Rabatten und stärker standardisierten Abläufen.

Bereits die Zahlen zum zweiten Quartal hatten das Spannungsfeld zwischen robuster Profitabilität und schwacher Kundenfrequenz offengelegt. Der Umsatz stieg um vier Prozent auf 7,10 Milliarden Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie legte um sechs Prozent auf 3,38 Dollar zu und übertraf damit die Markterwartung von 3,32 Dollar. Die Erlöse verfehlten den Konsens von 7,13 Milliarden Dollar jedoch knapp. Weltweit erhöhten sich die vergleichbaren Verkäufe lediglich um 1,3 Prozent. In den USA betrug das Plus 0,8 Prozent wobei höhere Durchschnittsbons rückläufige Besucherzahlen ausglichen.

Für Fantasie sorgt das Kundenbindungsprogramm. In 70 Märkten stiegen die systemweiten Umsätze mit Mitgliedern innerhalb von zwölf Monaten um mehr als 20 Prozent auf 40 Milliarden Dollar. Die Zahl der aktiven Nutzer erhöhte sich um 13 Prozent auf knapp 220 Millionen. Diese Reichweite eröffnet dem Fast-Food-Riesen Spielraum für personalisierte Angebote und höhere Besuchsfrequenzen. Zugleich bleibt die Frage offen, ob der Nutzen der Investitionen schnell genug sichtbar wird um die Belastungen für Cashflow und Franchisenehmer auszugleichen.

Die Analysten bleiben überwiegend konstruktiv doch mehrere Häuser senkten nach dem Investorentag ihre Kursziele. JPMorgan reduzierte das Ziel von 280 auf 260 Dollar und bestätigte „Overweight“. BTIG Research ging von 350 auf 295 Dollar zurück und blieb bei „Buy“. TD Cowen senkte von 282 auf 270 Dollar mit dem Votum „Hold“. Der Konsens von 35 Analysten liegt bei rund 300 Dollar und damit deutlich über dem jüngsten Kurs von 236,50 Dollar.