Verdächtige nach Vorfall an US-Stützpunkt in Großbritannien wieder frei

Fairford/London, 28. ⁠Sep (Reuters) - Nach dem Vorfall nahe dem britischen Militärflugplatz RAF Fairford kommen die fünf festgenommenen Männer gegen Kaution frei. Die Ermittlungen seien damit jedoch nicht abgeschlossen, teilte die britische Polizei am Montag mit. Gegen die Männer im Alter zwischen 23 und ‌25 Jahren werde weiter wegen des Verdachts auf Terrorismus und Sprengstoffdelikte ermittelt. Die Behörden prüften weiter einen möglichen Hintergrund zur Geopolitik, aber auch alle ⁠anderen Möglichkeiten. ⁠Dabei werde auch untersucht, ob die Tat von Stellvertretern begangen wurde und ob die Verdächtigen wissentlich oder unwissentlich im Auftrag eines fremden Staates handelten.

Bei den Verdächtigen handelt es sich nach Angaben der Polizei um britische Staatsbürger. Ein örtlicher Landwirt hatte die Behörden alarmiert, nachdem er maskierte Männer und drei weiße ‌Transporter in Richtung des Flugplatzes im Westen Englands ‌beobachtet hatte. Auf dem Stützpunkt RAF Fairford sind zudem US-Bomber stationiert, die für Einsätze gegen den Iran genutzt werden. Die britische Regierung hatte den USA die Erlaubnis ⁠erteilt, von dort aus Angriffe auf iranische Raketenstellungen zu fliegen. Die iranischen Revolutionsgarden ‌hatten den Stützpunkt im Juli deshalb ⁠als legitimes Ziel bezeichnet.

Die iranische Botschaft in London hatte Spekulationen über eine Verbindung Teherans zu den Festgenommenen zurückgewiesen. Einer mit dem Vorgang vertrauten Person zufolge gilt ein Bezug zum Iran indes als wahrscheinlichstes Motiv ‌der Verdächtigen. Es werde aber auch ⁠in Richtung russischer Sabotage oder eines islamistischen ⁠Hintergrunds ermittelt.

Der britische Verteidigungsminister Wes Streeting sagte der BBC, er wolle sich während der laufenden Ermittlungen nicht an Spekulationen beteiligen. Er wies jedoch darauf hin, dass Großbritannien einer generellen Bedrohung durch den Iran ausgesetzt sei. Premierminister Andy Burnham werde fortlaufend über die Entwicklung informiert. Die USA rieten ihren Bürgern in Großbritannien zur Vorsicht, da Einrichtungen mit US-Bezug einem erhöhten Risiko ausgesetzt sein könnten. Großbritannien hatte die Terrorwarnstufe im April auf die zweithöchste ⁠Stufe "ernst" angehoben.

(Bericht von Toby Shepheard, Sarah Young und Sam Tabahriti. Bearbeitet von Alexander Ratz und Philipp Krach. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)