Nasdaq auf Rekordjagd – doch jetzt droht der nächste Zins-Schock!

Der Nasdaq bleibt auf Rekordjagd, doch die nächste Bewährungsprobe steht bereits vor der Tür. Nach einer starken Woche mit neuen Rekordständen richtet sich der Blick der Anleger jetzt wieder auf die US-Notenbank. Denn ausgerechnet in dieser Woche kommen mit dem PCE-Preisindex, den JOLTS-Daten und dem offiziellen US-Arbeitsmarktbericht gleich mehrere Zahlen, die für die nächste Fed-Entscheidung entscheidend werden könnten. Gleichzeitig bleiben die Renditen langlaufender US-Staatsanleihen hoch – und damit wächst die Sorge, dass eine weitere Zinserhöhung im Oktober der Börsenrally einen Dämpfer verpassen könnte.

Auch abseits der Zinsen bleibt die Lage spannend: Der Ölpreis hält sich wegen der angespannten geopolitischen Situation auf hohem Niveau, Gold und Silber geraten unter Druck und der DAX wartet weiter auf den Ausbruch aus seiner Konsolidierung. An der Wall Street sorgen dagegen vor allem Meta, Microsoft und Intel für neue Fantasie im Technologiesektor, während Micron Technology und Nike mit ihren Quartalszahlen in den Fokus rücken. Im aktuellen Wochenausblick analysieren wir die wichtigsten Marken bei Nasdaq, DAX, S&P 500, Öl, Gold und Bitcoin – und gehen der entscheidenden Frage nach: Setzt der Nasdaq seine Rekordjagd fort oder sorgt der nächste Zins-Schock für die Wende?

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

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