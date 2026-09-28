Nationale Akademie der Wissenschaften in Kiew in Flammen

KIEW (dpa-AFX) - In Kiew hat ein russischer Angriff das Gebäude der Nationalen Akademie der Wissenschaften getroffen. Das teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit. Eine Rettungsaktion laufe, es werde nach Menschen gesucht, die sich möglicherweise in dem historischen Gebäude befinden. Dazu veröffentlichte er ein Video, das massives Feuer und schwere Schäden in und um das Gebäude zeigt. Die Akademie liegt nur etwa 150 Meter Luftlinie von der deutschen Botschaft entfernt.

Bürgermeister Vitali Klitschko schrieb bei Telegram von mindestens einer Toten und drei Verletzten infolge eines Drohnenangriffs auf ein Nichtwohngebäude im historischen Teil des Stadtzentrums. Ukrainische Medien verbreiteten Videos, auf denen Feuer im Inneren der Akademie zu sehen waren. Menschen in den oberen Stockwerken flüchteten vor den Flammen auf die Fenstersimse und warteten auf Rettung durch die Feuerwehr.

Selenskyj verwies zugleich auf die heftigen russischen Angriffe seit der Nacht. Moskau hatte schon in der Nacht mehrere Regionen des Landes attackiert und seine Angriffe am Tag fortgesetzt. An mehreren Orten gab es Tote. Russland müsse zur Verantwortung gezogen werden und echte Konsequenzen spüren, schrieb er und warf Moskau Terror vor./ksr/DP/jha