Öl und Renditen belasten. Nvidia weitet Aktienrückkäufe aus. MongoDB bricht ein.

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Wall Street startet unter Druck in die neue Woche. Hauptbelastung sind erneut Öl und Renditen. Brent steigt auf über 108 US-Dollar, die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen steigen auf 5,21 Prozent. Hintergrund ist das Scheitern der jüngsten Iran-Initiative. Präsident Trump hat den Vorschlag Teherans abgelehnt, während iranische Staatsmedien zugleich berichten, dass derzeit keine neuen Gespräche angesetzt seien. Im Technologiesektor steht Nvidia im Fokus. Der Konzern stockt sein Aktienrückkaufprogramm um 150 Milliarden US-Dollar auf insgesamt 235 Milliarden US-Dollar auf. Das signalisiert Vertrauen in die eigene Wachstumsperspektive, ändert aber nichts an den zentralen Fragen rund um die Nachhaltigkeit des KI-Booms, steigende Konkurrenz und wachsende Finanzierungsrisiken. Gleichzeitig bleibt KI-Sicherheit ein Thema. Nvidia stellt eine neue Sicherheitsplattform für autonome Agenten vor, während OpenAI nach problematischem Verhalten eigener Agenten das Training neuer Modelle vorübergehend gestoppt haben soll. Diese Woche folgen mit OpenAIs Dev Day am Dienstag, Micron-Zahlen am Mittwoch sowie PCE-Inflation und Arbeitsmarktbericht weitere wichtige Impulse.



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