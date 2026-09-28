Ölpreisanstieg und fallende Tech-Werte machen Dax-Anleger vorsichtig

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Frankfurt, 28. ⁠Sep (Reuters) - Nach der Erholung am Freitag zeigen sich die Dax-Anleger zum Auftakt der neuen Woche vorsichtig. Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung am Montag knapp im Plus bei 25.443,98 ‌Punkten. "Die Anleger stehen derzeit mit einem Fuß auf dem Gaspedal und mit dem anderen auf der Bremse", kommentierte Timo ⁠Emden, Chefanalyst ⁠beim Broker CapTrader.

Für maue Stimmung sorgte ein erneuter Anstieg beim Ölpreis. Nordsee-Rohöl Brent und US-Leichtöl WTI verteuerten sich um drei und zwei Prozent. US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende die Bedingungen des Irans zur Wiederöffnung der ‌für Energietransporte wichtigen Straße von Hormus abgelehnt. "Auch ‌wenn die Aussicht auf weitere Gespräche zwischen dem Iran und den USA einen kompletten Stimmungsabbruch verhindert, dürfte die Anspannung hochbleiben", ⁠sagte Emden. Die geopolitischen Risiken in der Region blieben Experten ‌zufolge auch wegen anhaltender Angriffe ⁠der Huthi-Rebellen auf Saudi-Arabien hoch.

Bei den Einzelwerten gerieten vor allem Technologiewerte unter Druck. Die Aktien von Infineon, Aixtron und Elmos Semiconductor gaben zwischen 1,3 und ‌2,6 Prozent nach. "Die angekündigte Trainingspause ⁠von OpenAI bei seinem neuesten ⁠KI-Modell wirft die Frage auf, ob sich die enorme Geschwindigkeit der vergangenen Jahre tatsächlich fortsetzen lässt", sagte Andreas Lipkow, Chefanalyst beim Broker CMC Markets. Zugleich ließen die enormen Investitionen in den Ausbau von KI-Rechenzentren erneut Zweifel aufkommen, ob sich die hohen Ausgaben schnell genug rentieren. "Genau hier könnte die nächste Phase der KI-Euphorie entschieden werden."

(Bericht ⁠von Sanne Schimanski. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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