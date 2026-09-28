Original-Research: LPKF Laser & Electronics SE (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: LPKF Laser & Electronics SE - von Montega AG

28.09.2026 / 14:59 CET/CEST
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Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu LPKF Laser & Electronics SE

     Unternehmen:               LPKF Laser & Electronics SE
     ISIN:                      DE0006450000

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      28.09.2026
     Kursziel:                  22,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach; Nicklas Frers

Produktionsauftrag für LIDE zeichnet sich ab - Qualifizierungsphase
erfolgreich abgeschlossen

LPKF hat am vergangenen Mittwoch einen Letter of Intent (LoI) eines
führenden asiatischen Herstellers von Advanced Packaging für den Kauf
mehrerer LIDE-Systeme erhalten. Der Kunde hat bereits ein LPKF-System im
Einsatz und die LIDE-Technologie vollständig qualifiziert. Damit stellt die
Vereinbarung den nächsten wichtigen Schritt nach der bislang langwierigen
Qualifizierungsphase dar und erhöht die Visibilität für den erwarteten
Hochlauf im Bereich glasbasierter Advanced-Packaging-Anwendungen deutlich.
Die verbindliche Bestellung dürfte nach unserer Einschätzung in den
kommenden Wochen folgen.

Produktionsauftrag dürfte den Übergang in die Serienfertigung markieren: Der
LoI umfasst ein Volumen im mittleren einstelligen Mio.-EUR-Bereich, was aus
unserer Sicht einer Bestellung von rund 3-6 LIDE-Systemen entsprechen
dürfte. Während wir bislang insbesondere auf den Übergang von
Qualifizierungs- zu Produktionsorders gewartet haben, signalisiert die nun
angekündigte Anlagenauswahl, dass der Kunde mit dem Aufbau seiner ersten
Produktionskapazitäten für Glassubstrate beginnt. Nach erfolgreichem Ramp-up
erwarten wir bei diesem Kunden weitere Bestellungen im zweistelligen
Mio.-EUR-Bereich, die aus heutiger Sicht in H2 2027 möglich wären. Nach
Gesprächen mit dem Vorstand gehen wir davon aus, dass der Umsatz aus der
aktuellen Order nicht mehr in 2026, sondern erst in H1 2027 realisiert wird.
Die erwartete bindende Bestellung in den kommenden Wochen werten wir dennoch
klar positiv, da sie erstmals die von uns erwartete Kommerzialisierung der
LIDE-Technologie für die Produktion von Glassubstraten konkretisiert.

Weitere LIDE-Orders in den kommenden 12 Monaten erwartet: Darüber hinaus
befindet sich LPKF weiterhin mit mehreren weiteren Kunden in Gesprächen, die
sich ebenfalls in unterschiedlichen Stadien der Qualifizierung befinden. Wir
erwarten daher in den kommenden zwölf Monaten weitere Ramp-Up-Orders in
einer ähnlichen Größenordnung wie die nun angekündigte Bestellung. Bei
erfolgreicher Qualifizierung und anschließendem Produktionshochlauf dürften
sich daraus im darauffolgenden Schritt Bestellungen im zweistelligen
Stückbereich je Kunde ergeben. Damit zeichnet sich zunehmend ein
gestaffelter Ramp-up ab. Zunächst kleinere Produktionsorders zur
Kapazitätserweiterung, gefolgt von größeren Folgeaufträgen nach
erfolgreicher Qualifizierung und Erreichen der erforderlichen
Prozess-Yields. Der jüngste LoI ist damit aus unserer Sicht weniger
hinsichtlich des kurzfristigen Umsatzbeitrags als vielmehr als wichtiger
Proof Point für den Übergang von der Entwicklungs- in die Produktionsphase
relevant.

Fazit: Der angekündigte LoI ist aus unserer Sicht ein wichtiger Meilenstein
für die LIDE-Story, da damit der Übergang eines qualifizierten Kunden in die
Produktionsphase konkret wird. Zwar ist der kurzfristige Umsatzbeitrag
begrenzt und erst ab H1 2027 zu erwarten, jedoch erhöht die Order die
Visibilität für weitere Produktionsaufträge deutlich. Entscheidend bleibt
nun, ob auf die initialen Systeme wie erwartet größere Folgeorders und
weitere Kundenaufträge folgen. Dies könnte ab 2027 zu einer deutlich
beschleunigten Umsatzentwicklung führen. Wir bestätigen unsere
Kaufempfehlung und das Kursziel i.H.v. 22,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=f264d77fdb93db93b1022b7e5dc7b6ac

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
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