Original-Research: Mountain Alliance AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Mountain Alliance AG - von Montega AG

28.09.2026 / 15:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Mountain Alliance AG

     Unternehmen:               Mountain Alliance AG
     ISIN:                      DE000A12UK08

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      28.09.2026
     Kursziel:                  4,50 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

H1 2026: NAV steigt trotz Kapitalerhöhung - stille Reserven wachsen spürbar

Mountain Alliance (MA) hat am 16.09.2026 den Halbjahresabschluss 2026 sowie
den Net Asset Value zum 30.06.2026 veröffentlicht und dabei einen Anstieg
des NAV auf 43,96 Mio. EUR bzw. 5,38 EUR je Aktie ausgewiesen (31.12.2025:
40,4 Mio. EUR bzw. 5,33 EUR je Aktie).

Operatives Ergebnis verbessert sich: Der Personalaufwand legte im ersten
Halbjahr auf 100 TEUR zu (Vorjahr: 88 TEUR), während die sonstigen
betrieblichen Aufwendungen trotz der Kosten aus der Mai-Kapitalerhöhung auf
391 TEUR sanken (Vorjahr: 472 TEUR). In Summe verbesserte sich das operative
Ergebnis vor Beteiligungserträgen von -459 TEUR auf -377 TEUR und damit um
rund 18%. Das Ergebnis nach Steuern drehte auf -391 TEUR (Vorjahr: +440
TEUR), da im Vorjahreshalbjahr noch ein Beteiligungsertrag von 942 TEUR aus
dem Verkauf von Grundstück und Immobilie der Portfoliogesellschaft getlogics
GmbH in Trier verbucht worden war.

NAV wächst trotz Verwässerung: Die zentrale Botschaft des Halbjahresberichts
liegt aus unserer Sicht nicht im HGB-Ergebnis, sondern im NAV: Trotz der
Ausgabe von 600.000 neuen Aktien im Mai 2026 (Bezugspreis: 2,60 EUR) stieg
der NAV je Aktie von 5,33 EUR auf 5,38 EUR. Rechnet man den
Verwässerungseffekt der Kapitalerhöhung heraus, hätte der NAV je Aktie bei
5,81 EUR gelegen; bereinigt zusätzlich um den daraus resultierenden
Cash-Zufluss von 1,6 Mio. EUR ergibt sich ein Wert von 5,60 EUR - ein
Anstieg von gut 5% gegenüber dem 31.12.2025 rein aus der
Portfolioentwicklung heraus, unabhängig von der Kapitalmaßnahme. Konsistent
damit weitete sich die Differenz zwischen NAV und bilanziellem Eigenkapital
('stille Reserven') von 10,4 Mio. EUR auf 12,8 Mio. EUR aus - ein Anstieg um
2,4 Mio. EUR, der sich weder aus dem HGB-Ergebnis noch aus der
Kapitalerhöhung erklären lässt und damit unseres Erachtens auf eine im
Berichtszeitraum tatsächlich erfolgte Aufwertung einzelner
Portfoliopositionen hindeutet.

Destinus als mutmaßlicher Haupttreiber, IPO-Fantasie bleibt bestehen: Das
Unternehmen selbst benennt keine Einzelbeteiligung als Quelle der
gestiegenen stillen Reserven, verweist aber explizit darauf, dass
'potenzielle Wertsteigerungen bei Defence-Tech-Beteiligungen noch nicht
vollständig im bilanziellen Ansatz reflektiert' seien. In Verbindung mit der
im ersten Halbjahr weiter gestärkten Position von Destinus (Rheinmetall-JV,
Daedalean-Integration) vermuten wir, dass die Aufwertung zumindest teilweise
auf eine im H1 2026 abgeschlossene Destinus-Finanzierungsrunde
zurückzuführen ist. Sollte sich im Rahmen eines möglichen
Destinus-Börsengangs eine Bewertung im niedrigen einstelligen
Milliardenbereich bestätigen, sähen wir hierin weiteres, im aktuellen NAV
noch nicht abgebildetes Aufwertungspotenzial.

Fazit: Mit einem Xetra-Schlusskurs von 2,52 EUR zum 25.09.2026 notierte die
MA-Aktie mit einem Abschlag von rund 55% zum NAV. Angesichts des
NAV-Wachstums aus eigener Kraft trotz Verwässerung sowie der unverändert
bestehenden Defence-Tech-Fantasie erscheint uns dieser Abschlag weiterhin
nicht gerechtfertigt. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser
Kursziel von 4,50 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=b7880dea5d1848b24ac2baf0d182a66a

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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