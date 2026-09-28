Original-Research: Private Assets SE & Co. KGaA (von GSC Research GmbH): Halten

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Original-Research: Private Assets SE & Co. KGaA - von GSC Research GmbH

28.09.2026 / 08:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GSC Research GmbH zu Private Assets SE & Co. KGaA

     Unternehmen:               Private Assets SE & Co. KGaA
     ISIN:                      DE000A3H2234

     Anlass der Studie:         Halbjahreszahlen 2026
     Empfehlung:                Halten
     seit:                      28.09.2026
     Kursziel:                  4,50 Euro
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     14.10.2025, vormals Kaufen
     Analyst:                   Jens Nielsen

Halbjahreszahlen zeigen operative Fortschritte durch Portfolio-Optimierung

Zwar zeigte sich das Management der Private Assets SE & Co. KGaA mit der
Ergebnisentwicklung in den ersten sechs Monaten des laufenden
Geschäftsjahres 2026 insgesamt noch nicht zufrieden. Angesichts einer
positiven Entwicklung der Auftragslage in wesentlichen Teilen des Portfolios
und einer sich im Zuge voranschreitender Restrukturierungs- und
Effizienzsteigerungsmaßnahmen zunehmend stabilisierenden operativen
Entwicklung vieler Beteiligungen blicken die Verantwortlichen aber
zuversichtlich auf den weiteren Jahresverlauf.

Hervorzuheben ist dabei insbesondere die neu gegründete Kiel Power Systems
SE (KPS), unter deren Dach die Aktivitäten der im Bereich Komponenten für
Großmotoren tätigen Gesellschaften Kieler Maschinenwerke und Pro-Valve
gebündelt wurden. Angesichts einer vom KI-Boom getriebenen stark gestiegenen
Nachfrage nach Gasmotorenkomponenten aus den Bereichen Rechenzentren und
Energieinfrastruktur wird für die KPS eine dynamische Entwicklung erwartet.
Vor diesem Hintergrund ist eine Verdopplung der Produktionskapazitäten in
Kiel geplant. Im Rahmen der Prüfung von Finanzierungsoptionen für diese
Wachstumsinvestitionen steht auch ein möglicher Börsengang der KPS im Raum.

Zwar bleiben die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiterhin
herausfordernd und durch vielfältige Unsicherheiten geprägt. Durch die seit
Ende 2024 erfolgten Trennungen von mehreren Verlustbringern hat Private
Assets die Portfolioqualität aber inzwischen deutlich verbessert und die
Basis für eine in den kommenden Jahren steigende Profitabilität geschaffen.
Die strategische Vision bildet dabei der Aufbau eines diversifizierten
Beteiligungsportfolios mit rund 20 Unternehmen über verschiedene Branchen,
Geschäftsmodelle und Regionen und einem Gesamtumsatz von rund 1 Mrd. Euro.

Unverändert bietet das herausfordernde gesamtwirtschaftliche Umfeld hierbei
gute Chancen für attraktive Akquisitionen, allerdings derzeit vor allem in
europäischen Märkten und weniger in Deutschland. Daher richtet sich Private
Assets zunehmend auf das europäische Ausland aus. Die Hamburger verfügen
auch über eine gut gefüllte Pipeline potenzieller Zukäufe. Allerdings
stellen sich die Transaktionsprozesse insgesamt unverändert langwieriger und
schwieriger dar, da sie sich häufig verlängern und sich die Anzahl
verschobener oder abgebrochener M&A-Deals erhöht hat.

Leider verringerte sich die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft zum
Halbjahresende wieder merklich auf 14,7 Mio. Euro entsprechend einem Wert
von 3,19 Euro je Aktie und einer Eigenkapitalquote von lediglich 13,7
Prozent. In diesem Zusammenhang und bei Betrachtung unserer deutlich
negativen Ergebnisschätzungen ist aber zu beachten, dass wir dort keine
Sondereffekte aus potenziellen künftigen M&A-Transaktionen einfließen lassen
können, diese jedoch dem Private-Assets-Geschäftsmodell immanent sind und in
den letzten Jahren regelmäßig erhebliche Ergebnisbeiträge geliefert haben.

Insgesamt bleiben wir dabei zuversichtlich, dass das erfahrene Management,
das direkt und indirekt mit knapp 65 Prozent der Aktien hinter der
Gesellschaft steht, die bestehenden Beteiligungen erfolgreich
weiterentwickeln und das Portfolio durch attraktive Zukäufe weiter ausbauen
und dabei zunehmend internationaler und damit diversifizierter und
resilienter ausrichten kann.

Auf Basis unserer aktualisierten DCF-Bewertung und unter Berücksichtigung
der sehr geringen Visibilität stufen wir die Private-Assets-Aktie bei einem
auf 4,50 Euro erhöhten Kursziel unverändert als Halteposition für
entsprechend risikoaffine und längerfristig orientierte Anleger mit
Interesse an Investments in Unternehmen in Sondersituationen ein. Positive
Impulse für die Notierung könnten sich perspektivisch aus einem möglichen
IPO der KPS ergeben. Aufgrund der geringen Handelsliquidität sollten Orders
in dem Titel immer mit einem Limit versehen werden.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=cf64fee6a0292474be9f6da2c25a2d46

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden: https://gsc-research.de

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