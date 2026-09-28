Original-Research: Private Assets SE & Co. KGaA (von GSC Research GmbH): Halten

^ Original-Research: Private Assets SE & Co. KGaA - von GSC Research GmbH 28.09.2026 / 08:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GSC Research GmbH zu Private Assets SE & Co. KGaA Unternehmen: Private Assets SE & Co. KGaA ISIN: DE000A3H2234 Anlass der Studie: Halbjahreszahlen 2026 Empfehlung: Halten seit: 28.09.2026 Kursziel: 4,50 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 14.10.2025, vormals Kaufen Analyst: Jens Nielsen Halbjahreszahlen zeigen operative Fortschritte durch Portfolio-Optimierung Zwar zeigte sich das Management der Private Assets SE & Co. KGaA mit der Ergebnisentwicklung in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2026 insgesamt noch nicht zufrieden. Angesichts einer positiven Entwicklung der Auftragslage in wesentlichen Teilen des Portfolios und einer sich im Zuge voranschreitender Restrukturierungs- und Effizienzsteigerungsmaßnahmen zunehmend stabilisierenden operativen Entwicklung vieler Beteiligungen blicken die Verantwortlichen aber zuversichtlich auf den weiteren Jahresverlauf. Hervorzuheben ist dabei insbesondere die neu gegründete Kiel Power Systems SE (KPS), unter deren Dach die Aktivitäten der im Bereich Komponenten für Großmotoren tätigen Gesellschaften Kieler Maschinenwerke und Pro-Valve gebündelt wurden. Angesichts einer vom KI-Boom getriebenen stark gestiegenen Nachfrage nach Gasmotorenkomponenten aus den Bereichen Rechenzentren und Energieinfrastruktur wird für die KPS eine dynamische Entwicklung erwartet. Vor diesem Hintergrund ist eine Verdopplung der Produktionskapazitäten in Kiel geplant. Im Rahmen der Prüfung von Finanzierungsoptionen für diese Wachstumsinvestitionen steht auch ein möglicher Börsengang der KPS im Raum. Zwar bleiben die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiterhin herausfordernd und durch vielfältige Unsicherheiten geprägt. Durch die seit Ende 2024 erfolgten Trennungen von mehreren Verlustbringern hat Private Assets die Portfolioqualität aber inzwischen deutlich verbessert und die Basis für eine in den kommenden Jahren steigende Profitabilität geschaffen. Die strategische Vision bildet dabei der Aufbau eines diversifizierten Beteiligungsportfolios mit rund 20 Unternehmen über verschiedene Branchen, Geschäftsmodelle und Regionen und einem Gesamtumsatz von rund 1 Mrd. Euro. Unverändert bietet das herausfordernde gesamtwirtschaftliche Umfeld hierbei gute Chancen für attraktive Akquisitionen, allerdings derzeit vor allem in europäischen Märkten und weniger in Deutschland. Daher richtet sich Private Assets zunehmend auf das europäische Ausland aus. Die Hamburger verfügen auch über eine gut gefüllte Pipeline potenzieller Zukäufe. Allerdings stellen sich die Transaktionsprozesse insgesamt unverändert langwieriger und schwieriger dar, da sie sich häufig verlängern und sich die Anzahl verschobener oder abgebrochener M&A-Deals erhöht hat. Leider verringerte sich die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft zum Halbjahresende wieder merklich auf 14,7 Mio. Euro entsprechend einem Wert von 3,19 Euro je Aktie und einer Eigenkapitalquote von lediglich 13,7 Prozent. In diesem Zusammenhang und bei Betrachtung unserer deutlich negativen Ergebnisschätzungen ist aber zu beachten, dass wir dort keine Sondereffekte aus potenziellen künftigen M&A-Transaktionen einfließen lassen können, diese jedoch dem Private-Assets-Geschäftsmodell immanent sind und in den letzten Jahren regelmäßig erhebliche Ergebnisbeiträge geliefert haben. Insgesamt bleiben wir dabei zuversichtlich, dass das erfahrene Management, das direkt und indirekt mit knapp 65 Prozent der Aktien hinter der Gesellschaft steht, die bestehenden Beteiligungen erfolgreich weiterentwickeln und das Portfolio durch attraktive Zukäufe weiter ausbauen und dabei zunehmend internationaler und damit diversifizierter und resilienter ausrichten kann. Auf Basis unserer aktualisierten DCF-Bewertung und unter Berücksichtigung der sehr geringen Visibilität stufen wir die Private-Assets-Aktie bei einem auf 4,50 Euro erhöhten Kursziel unverändert als Halteposition für entsprechend risikoaffine und längerfristig orientierte Anleger mit Interesse an Investments in Unternehmen in Sondersituationen ein. Positive Impulse für die Notierung könnten sich perspektivisch aus einem möglichen IPO der KPS ergeben. Aufgrund der geringen Handelsliquidität sollten Orders in dem Titel immer mit einem Limit versehen werden. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=cf64fee6a0292474be9f6da2c25a2d46

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://gsc-research.de Kontakt für Rückfragen: GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Postanschrift: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 (0)2501 / 440 91 - 21 Fax: +49 (0)2501 / 440 91 - 22 E-Mail: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=8b68d82d-b91b-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2405842 28.09.2026 CET/CEST °