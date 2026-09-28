Pflegereform soll Mittwoch beschlossen werden - Bis dahin intensive Verhandlungen

Berlin, 28. ⁠Sep (Reuters) - Die geplante Pflegereform soll trotz Kritik aus der SPD am Mittwoch vom Kabinett der schwarz-roten Bundesregierung beschlossen werden. Dies sei weiterhin so vorgesehen, sagte ein Sprecher des CDU-geführten Bundesgesundheitsministeriums am Montag in Berlin. Bis dahin müssen sich dann ‌die Regierungsparteien auf die Details verständigen. Strittige Themen kommen nicht ins Kabinett, sondern werden zeitlich geschoben. "Es gibt laufende Gespräche", so der Sprecher. "Da wird ⁠intensiv verhandelt."

Regierungssprecher ⁠Steffen Meyer ergänzte, es gehe darum, wie Reformen ausgestaltet werden könnten. Es gehe nicht darum, ob sie kommen sollten. "Wir arbeiten am Gelingen." Es gebe dazu Gespräche in unterschiedlichen Konstellationen. Alle nötigen Akteure seien daran beteiligt.

Laut Gesundheitsminister Carsten Linnemann geht es noch um letzte Finanzfragen. Er habe entschieden, bei den ‌vier Millionen pflegenden Angehörigen werde es keine ‌zusätzlichen Belastungen geben. Nun werde um eine Gegenfinanzierung gerungen, so der CDU-Politiker am Sonntag in der ARD. Die SPD setzt sich für einen Pflegedeckel von 1500 Euro ⁠in Altersheimen ein. Zahlreiche hochrangige SPD-Politiker hatten am Wochenende zudem betont, die Strukturen ‌müssten reformiert werden. Es dürfe nicht ⁠darum gehen, Leistungen zu kürzen und Belastungen zu erhöhen. Ohne Einsparungen drohen wegen der demografischen Entwicklung noch höhere Beitragssätze für Arbeitnehmer in den Sozialversicherungssystemen.

In der Debatte geht es auch darum, dass der Bund ‌während der Coronavirus-Pandemie in die Pflegekasse ⁠gegriffen und sich mehr als fünf ⁠Milliarden Euro geliehen hat, um damals Soforthilfen zu finanzieren. Bei einer jetzigen Rückzahlung hätte das Pflegesystem mehr Spielraum. CSU-Landtagsfraktionschef Klaus Holetschek sagte dem Nachrichtenportal t-online, der Bund müsse dies aus Steuermitteln ersetzen. "Insgesamt tragen die Pflegekassen fast elf Milliarden Euro an versicherungsfremden Leistungen." Das bestehende System sollte von Fehlbelastungen befreit werden. Ein Sprecher des SPD-geführten Finanzministeriums sagte, der Bund leiste einen signifikanten Beitrag zur kurzfristigen Stabilisierung des defizitären Pflegesystems. Zu einzelnen ⁠Forderungen wolle er aber keine Stellung nehmen.

(Bericht von Christian Krämer. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)