Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Pflegestreit

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FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - Märkische Oderzeitung" zu Pflegestreit:

"In den Kassen der Pflegeversicherung gähnt ein gigantisches Finanzloch. Acht Milliarden Euro fehlen 2027, diagnostiziert Gesundheitsminister Linnemann. Grob gesprochen gibt es nur drei Wege aus der Situation: höhere Beiträge, einen größeren Staatszuschuss oder Einsparungen. Kombinationen sind ebenfalls möglich. Die Zeit drängt, ein Sparkonzept liegt schon lange vor, verschwand aber wegen der Landtagswahlen wieder in der Versenkung. In dieser Woche sollte es weitergehen mit der Reform - oder den Kürzungen, wie es manche nennen. Doch das scheint erst einmal nichts zu werden. Stattdessen bringt die SPD ihre alte Idee wieder ins Spiel, die private Pflegeversicherung einen Teil der höheren Kosten in der gesetzlichen Pflegeversicherung ausgleichen zu lassen. Das ist systematisch gar nicht mal unvernünftig, doch sehr kompliziert - und es löst das akute Acht-Milliarden-Problem nicht."/yyzz/DP/he

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