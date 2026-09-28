Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Olympia

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MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Olympia:

"Söder 1 - Wüst 0? Wer die Olympia-Entscheidung zum Signal für eine Kanzlerkandidatur umdeuten möchte, rutscht ab in Küchenpsychologie. Hier hat sich erstmal eine konzeptionell klar bessere Bewerbung durchgesetzt. Dennoch fallen zwei Dinge positiv auf. Hendrik Wüst ist ein ausgesprochen fairer Verlierer, zeigt in der Niederlage Größe. Und für Markus Söder gilt: Natürlich stabilisiert ihn dieser Erfolg für München in Bayern weiter. Er hat durch kluges Netzwerken erheblichen Anteil daran. Die erstaunliche, ehrliche Allianz mit dem grünen OB Dominik Krause ist das politische Rückgrat der weißblauen Bewerbung. In Zeiten tiefer gesellschaftlicher Gräben und politischer Jeder-gegen-jeden-Schlachten ist das mal eine schöne Ausnahme. Schlau war auch der temporäre Schulterschluss mit Nord-MP Daniel Günther, der auf olympisches Segeln in Kiel hoffen kann."/yyzz/DP/he

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