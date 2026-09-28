Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu neuen Intendantin der Symphoniker

dpa-AFX · Uhr
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NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu neuen Intendantin der Symphoniker:

"Ein Orchester in freier Trägerschaft mit hohem Personalbestand und Fixkosten muss sich trotz der erheblichen öffentlichen Förderung immer wieder aufs Neue auf dem regionalen Klassikmarkt und darüber hinaus beweisen. Die Verjüngung des Publikums ist dafür essenziell, das erfolgreiche Etablieren neuer Konzertformate ebenso. Und das im schwierigen Umfeld einer in die Jahre gekommenen Meistersingerhalle und dem Staatstheater Nürnberg als neuen großen Kultur-Konkurrenten auf dem Areal der Kongresshalle, das ab 2028 sehr viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird."/yyzz/DP/he

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