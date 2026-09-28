Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Krankenkassen-Reform

dpa-AFX · Uhr
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KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Krankenkassen-Reform:

"Für Kassenpatienten mit gutem Einkommen wird es im neuen Jahr ein böses Erwachen geben: Hunderte Euro mehr müssen sie für Kranken- und Pflegeversicherung ausgeben. Warkens - sinnvolles - Konzept hinter der Gesundheitsreform war es, die Kosten von Demografie und Wirtschaftskrise gleichmäßig auf alle Schultern zu verteilen. Dazu gehört die Belastung der Kassenpatienten mit gutem Einkommen. Doch auch diese Schraube kann man überdrehen. Zugleich zeigt sich, welche Akteure die mächtigste Lobby haben: Pharmaunternehmen. Ihnen ist es gelungen, die geplante Erhöhung des Herstellerrabatts deutlich abzusenken. Ausgerechnet die Lasten dieser gut verdienenden Branche werden gemildert. Das ist unverständlich."/yyzz/DP/he

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