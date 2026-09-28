RENK - Haltezone im Mittelpunkt

Haltezone im Mittelpunkt
Die Renk-Aktie befindet sich seit Herbst 2025 im Korrekturmodus. Seit dem Allzeithoch vom Oktober vergangenen Jahres bei 90,34 EUR hat sich der Kurs in der Spitze mehr als halbiert. Das Chartbild präsentiert sich derzeit also durchaus angeschlagen. Im Verlauf der aktuellen Abwärtsbewegung rückt nun eine zentrale Haltezone in den Vordergrund: der Bereich um 40 USD. Dort bildet das Junitief bei 40,34 EUR zusammen mit dem Hoch vom April 2024 bei 39,74 USD eine wichtige Unterstützungszone. Um weiteren charttechnischen Schaden zu verhindern, gilt es, diese Marken unbedingt zu verteidigen. Ohne eindeutigen Trendwechsel ist ein defensiveres Vorgehen naheliegend. In diesem Kontext bieten Discount-Zertifikate möglicherweise eine pragmatische Anlage-Alternative. Aber auch bei deren Auswahl sollten Anlegerinnen und Anleger die wichtigsten Chartmarken berücksichtigen. Das Tief vom April 2025 (31,17 EUR) markiert eine wichtige Unterstützung, ehe die Kurslücke bei 27,06/25,55 EUR wieder in den Fokus rückt. Bis zu einem endgültigen Trendwechsel sind mit Discount-Zertifikaten attraktive Seitwärtsrenditen möglich.
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Die Renk-Aktie befindet sich seit Herbst 2025 im Korrekturmodus. Seit dem Allzeithoch vom Oktober vergangenen Jahres bei 90,34 EUR hat sich der Kurs in der Spitze mehr als halbiert. Das Chartbild präsentiert sich derzeit also durchaus angeschlagen. Im Verlauf der aktuellen Abwärtsbewegung rückt nun eine zentrale Haltezone in den Vordergrund: der Bereich um 40 USD. Dort bildet das Junitief bei 40,34 EUR zusammen mit dem Hoch vom April 2024 bei 39,74 USD eine wichtige Unterstützungszone. Um weiteren charttechnischen Schaden zu verhindern, gilt es, diese Marken unbedingt zu verteidigen. Ohne eindeutigen Trendwechsel ist ein defensiveres Vorgehen naheliegend. In diesem Kontext bieten Discount-Zertifikate möglicherweise eine pragmatische Anlage-Alternative. Aber auch bei deren Auswahl sollten Anlegerinnen und Anleger die wichtigsten Chartmarken berücksichtigen. Das Tief vom April 2025 (31,17 EUR) markiert eine wichtige Unterstützung, ehe die Kurslücke bei 27,06/25,55 EUR wieder in den Fokus rückt. Bis zu einem endgültigen Trendwechsel sind mit Discount-Zertifikaten attraktive Seitwärtsrenditen möglich.
RENK (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart RENK
Quelle: LSEG, tradesignal²
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