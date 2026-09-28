ROUNDUP: Nvidia stockt Aktienrückkaufprogramm um 150 Milliarden US-Dollar auf

dpa-AFX · Uhr
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SANTA CLARA (dpa-AFX) - Der US-Chipkonzern Nvidia hat sein Aktienrückkaufprogramm um 150 Milliarden US-Dollar aufgestockt. Damit erhöht sich das genehmigte Programm auf insgesamt 235 Milliarden Dollar, wie der für seine KI-Chips bekannte Konzern am Montag mitteilte. Die Rückkäufe sollen bis zum Geschäftsjahr 2028 durchgeführt werden. Die Aktie legte im frühen US-Handel um knapp drei Prozent zu.

Der KI-Boom hat Nvidia zum wertvollsten Unternehmen der Welt gemacht. Die Aktien des Chipherstellers sind in diesem Jahr um 20 Prozent gestiegen. Im August prognostizierte das Unternehmen für das kommende Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum von 70 Prozent. Zuletzt gab es jedoch immer wieder Warnungen vor dem Platzen einer KI-Blase. Vorstandschef Jensen Huang erklärte laut Mitteilung, die höheren Rückkäufe spiegelten die Zuversicht Nvidias in die langfristigen Chancen wider./nas/jha/he

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