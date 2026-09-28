Russischer Angriff auf Wohnhaus in Charkiw - 29 Verletzte

CHARKIW/KIEW (dpa-AFX) - Bei russischen Angriffen sind in der Ukraine erneut zwei Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. In Charkiw im Osten des Landes wurden nach Angaben von Bürgermeister Ihor Terechow 29 Menschen bei einem russischen Angriff auf ein Wohnhaus verletzt, darunter zehn Minderjährige. Russland habe Gleitbomben eingesetzt.

Auch die Hauptstadt und ihr Umland waren einmal mehr Ziel russischer Attacken. In der Region Kiew kamen Präsident Wolodymyr Selenskyj zufolge zwei Menschen durch russische Angriffe ums Leben. Bei einem handele es sich um einen aserbaidschanischen Staatsbürger. Selenskyj schrieb außerdem von Drohnenangriffen und Schäden unter anderem an Wohnhäusern, Telekommunikationsinfrastruktur und Tankstellen in der Hauptstadt Kiew. In der Region Odessa sei ein Schiff unter der Flagge von Palau getroffen worden. Regionale Behörden sprachen dort von zwei Verletzten.

Moskau bestätigt Angriffe

Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte Angriffe unter anderem auf Datenzentren in Kiew. Sie hätten die ukrainische Armee mit Mobilfunk und Internet versorgt, hieß es zur Begründung.

Im Gebiet Odessa seien unter anderem ein Logistikzentrum und ein Schiff attackiert worden. Das Schiff habe Güter für die ukrainischen Streitkräfte transportiert, hieß es. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Bereits in den vergangenen Tagen hatte Russland Datenzentren in der Ukraine attackiert, woraufhin Internetanbieter von kurzzeitigen Problemen berichteten. Russland führt seit mehr als viereinhalb Jahren einen zerstörerischen Angriffskrieg gegen die Ukraine./ksr/DP/mis