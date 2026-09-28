Russland stellt Vermögenswerte Metros unter staatliche Verwaltung

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Moskau, 28. ⁠Sep (Reuters) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Vermögenswerte des deutschen Handelskonzerns Metro unter vorübergehende staatliche Verwaltung gestellt. Dies geht aus einem am Montag veröffentlichten Präsidialdekret hervor. Die Entscheidung fällt in ‌eine Phase verschärfter Spannungen zwischen Moskau und Berlin wegen des Ukraine-Kriegs.

Das Dekret nannte keine Gründe für den Schritt. Der Handelskonzern ⁠war anders ⁠als zahlreiche andere westliche Unternehmen nach dem russischen Überfall auf die Ukraine im Land geblieben. Metro tue dies aus Rücksicht auf Mitarbeiter und Kunden, hatte der Konzern immer wieder erklärt. Metro hat noch 91 Märkte in Russland.

Der russische Außenminister ‌Sergej Lawrow und sein deutscher Amtskollege ‌Johann Wadephul hatten sich am Wochenende am Rande der UN-Vollversammlung in New York zu Gesprächen über die Ukraine getroffen. Lawrow erklärte anschließend, ⁠er habe dabei keine neuen Erkenntnisse gewonnen. Deutschland wirft Russland ‌einen versuchten Drohnenangriff auf den Flughafen ⁠Leipzig/Halle vor und hatte als Reaktion unter anderem die Schließung eines russischen Konsulats und eines Kulturzentrums in Berlin angeordnet. Moskau bestreitet die Vorwürfe. Die russische Metro-Tochter teilte ‌am Montag mit, der Betrieb ⁠laufe normal weiter und alle ⁠Verpflichtungen gegenüber Kunden würden erfüllt. Das Unternehmen äußerte sich nicht direkt zu dem Dekret.

Russland hatte erst Anfang September die Kontrolle über die russischen Vermögenswerte des Schweizer Nahrungsmittelkonzerns Nestle und des französischen Einzelhändlers Auchan übernommen. Zur Begründung hieß es von russischer Seite, feindselige Handlungen "unfreundlicher" Staaten hätten bei dieser Entscheidung eine Rolle gespielt.

(Bericht von Alessandra Prentice, bearbeitet von Matthias ⁠Inverardi . Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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