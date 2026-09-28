Serbiens Präsident Vucic tritt zurück - Weg frei für Wechsel an Regierungsspitze

Belgrad, 28. ⁠Sep (Reuters) - Der serbische Präsident Aleksandar Vucic ist am Sonntag von seinem Amt zurückgetreten und hat damit den Weg für vorgezogene Präsidentschaftswahlen freigemacht. Der Schritt sieben Monate vor dem regulären Ende seiner ‌zweiten und letzten Amtszeit ermöglicht es dem 56-Jährigen, nach der vorgezogenen Parlamentswahl am 25. Oktober das Amt des Ministerpräsidenten zu ⁠übernehmen, sollte ⁠seine Serbische Fortschrittspartei (SNS) die neue Regierung bilden. "Dies ist der letzte Abend für mich in diesem Gebäude", sagte Vucic vor jubelnden Anhängern vor dem Amtssitz in Belgrad. Er habe seinem Land treu gedient und sei stolz auf das gemeinsam Erreichte, erklärte ‌er weiter. Bis zur Wahl eines ‌neuen Staatsoberhaupts, deren erste Runde Vucic zufolge bis Ende Dezember stattfinden soll, fungiert die scheidende Parlamentspräsidentin Ana Brnabic als Übergangspräsidentin.

Vucic dominiert die ⁠serbische Politik seit mehr als einem Jahrzehnt. Menschenrechtsgruppen werfen ihm und ‌seinen Verbündeten einen zunehmend autoritären ⁠Regierungsstil vor, was die Regierung jedoch zurückweist. Unter Druck geraten war Vucic zuletzt durch landesweite Proteste nach dem Einsturz eines Vordachs am Bahnhof in Novi Sad im ‌November 2024, bei dem 16 ⁠Menschen ums Leben kamen. Die ⁠Opposition forderte daraufhin ein Ende der Korruption und vorgezogene Neuwahlen. Im Zuge seines Rücktritts teilte Vucic mit, er habe 49 Personen begnadigt, die im Zusammenhang mit den Demonstrationen festgenommen oder angeklagt worden waren. Bei der Parlamentswahl im kommenden Monat tritt seine Partei SNS nun unter anderem gegen eine studentische Anti-Korruptions-Bewegung und ein pro-westliches Oppositionsbündnis an.

(Bericht von Aleksandar Vasovic, ⁠geschrieben von Alexandra Falk. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)