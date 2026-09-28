Solarstrom-Rekord - Jahreswert von 2025 bereits übertroffen

28. Sep (Reuters) - ⁠Die Solarstromproduktion in Deutschland hat im bisherigen Jahresverlauf bereits den Wert des gesamten Vorjahres übertroffen. Von Anfang Januar bis zum Sonntag erzeugten Photovoltaikanlagen 90,2 Terawattstunden (TWh) elektrische ‌Energie, wie der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) am Montag mitteilte. Im Gesamtjahr 2025 waren es 90,0 TWh gewesen. Der ⁠Verband berief ⁠sich auf Daten des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (ISE).

Zu dem Rekord trugen dem Verband zufolge ungewöhnlich viele Sonnenstunden und der Ausbau der Photovoltaikanlagen bei. Neben neuen Anlagen auf Dächern und Freiflächen wachse auch die ‌Bedeutung von Batteriespeichern, mit denen der ‌Strom flexibler vor Ort genutzt werden könne. Im vergangenen Jahr steuerte die Photovoltaik den Angaben zufolge rund ein ⁠Fünftel der heimischen Stromerzeugung bei. Solarenergie sei eine tragende ‌Säule der Stromversorgung, erklärte BSW-Hauptgeschäftsführer ⁠Carsten Körnig.

Der Bundestag berät derzeit über die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). Vorgesehen sind Einschnitte bei der Förderung. Körnig warnte davor, mit den Gesetzen neue ‌Hürden aufzubauen und die ⁠Investitionsbereitschaft zu bremsen. So müsse ⁠für kleine Dachanlagen ein verlässlicher Vergütungsrahmen erhalten bleiben. Um das Regierungsziel von 215 Gigawatt (GW) installierter Leistung bis 2030 zu erreichen, müssten in den kommenden vier Jahren durchschnittlich rund 20 GW jährlich zugebaut werden. In Deutschland sind Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 130 GW in Betrieb.

(Bericht von Jörn Poltz. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)