'Spiegel': Spahn zieht sich aus Haushaltsausschuss zurück
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Der frühere Unionsfraktionschef Jens Spahn zieht sich nach Informationen des "Spiegel" aus dem Haushaltsausschuss des Bundestags zurück. Eine entsprechende Nachricht des CDU-Politikers an die Unionsabgeordneten im Ausschuss lag auch der Deutschen Presse-Agentur vor./vsr/DP/jha
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