Steinmeier hat Tankrabatt unterzeichnet

dpa-AFX · Uhr
Quelle: Quelle: dpa-AFX
onvista bei Google bevorzugen

Gesetzgebung

Berlin (dpa) - Der Tankrabatt ist endgültig auf dem Weg. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das Gesetz unterzeichnet, wie das Bundespräsidialamt auf Anfrage mitteilte. Die Unterschrift erfolgte noch am Freitag, nachdem es der Bundestag beschlossen und der Bundesrat gebilligt hatte.

Der Tankrabatt wurde als Reaktion auf die aktuell ausgesprochen hohen Spritpreise beschlossen. Er sieht vor, die Energiesteuer auf Diesel und Benzin für Oktober, November und Dezember um 14 Cent zu senken. Inklusive Mehrwertsteuer ergibt das eine Steuererleichterung um knapp 17 Cent.

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Plus
Kolumne von Stefan Riße
Wie der KI-Boom auf die Biotech-Branche überschwappen könnte26. Sept. · Acatis
Jemand arbeitet in einem Labor.
Kolumne von Heiko Böhmer
Neue Zins-Realität: Wer nur auf Aktien setzt, rechnet veraltet26. Sept. · Heiko Böhmer
Neue Zins-Realität: Wer nur auf Aktien setzt, rechnet veraltet
Vorbörse 28.09.2026
Dax vor leichtem Plus - Nahost bleibt bestimmendes Themaheute, 05:59 Uhr · onvista
Dax vor leichtem Plus - Nahost bleibt bestimmendes Thema
Aktuelle Zinsangebote im Vergleich
Tagesgeld im September 2026: Hier sind aktuell bis zu 4,25 Prozent Zinsen dringestern, 19:41 Uhr · onvista
Euro-Münzen mit Würfeln
Drei Fragen an Bernecker 25.09.2026
Merz- und VW-Krise – Einstieg bei Solar- und Wind-Aktien?25. Sept. · onvista
Merz- und VW-Krise – Einstieg bei Solar- und Wind-Aktien?
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Wie der KI-Boom auf die Biotech-Branche überschwappen könnte26. Sept. · Acatis
Plus
Zukauf und mögliche Abspaltung
Anlegerliebling in der Krise: Das tut sich bei Nemetschek24. Sept. · The Market
Plus
Die wichtigsten Kennzahlen
So entscheidest du beim Aktienkauf22. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen