TAGESVORSCHAU: Termine am 28. September 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 28. September

TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 CHE: Roche, Pharma Day 15:00 USA: FedEx, Hauptversammlung FRA: Totalenergies, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 9/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Beginn der dreitägigen Start-up-Messe «Bits & Pretzels» EUR: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister (bis 29.09.). EU-Agrarkommissar Christophe Hansen will mit den Ministerinnen und Ministern unter anderem über die Dürre sprechen. EUR: Informelles Treffen der Energieminister der EU-Staaten FRA: Prozess gegen Ex-Autoboss Ghosn und ehemalige französische Ministerin Dati um Korruption soll enden

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi