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Kritik an Marktstruktur

Telefonica-Deutschland-Chef fordert Reduzierung auf drei Netze

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Der neue Deutschland-Chef von Telefonica, Santiago Argelich Hesse, fordert eine Verkleinerung des deutschen Mobilfunkmarkts. Vier Netzbetreiber seien investitionsfeindlich. Nach Umsatzverlusten durch den Konkurrenten 1&1 setzt der O2-Mutterkonzern ab 2027 auf eine Neuausrichtung.

Quelle: Edgloris Marys/Shutterstock.com
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(Reuters) - ⁠Der neue Deutschland-Chef des spanische Telekommunikations-Konzerns Telefonica sieht die Struktur des deutschen Mobilfunkmarkts kritisch. In keinem anderen großen Land gebe es vier Netzbetreiber, sagte Santiago Argelich Hesse in München. Das Modell der Service-Provider, die Mobilfunktarife verkaufen, ohne ein eigenes Netz zu betreiben, habe sich auch nur in Deutschland erhalten. "Es wäre eine Lösung für das Problem, wenn sich der ‌Markt auf drei Anbieter konsolidiert", sagte Deutsch-Spanier.

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